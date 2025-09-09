Запланована подія 2

Бизнесу упростили обжалование решений и действий органов лицензирования

бизнес
Правительство упростило для бизнеса обжалование решений и действий органов лицензирования / Depositphotos

Правительство усовершенствовало и автоматизировало рассмотрение жалоб предпринимателей на действия, бездействие или решение органов лицензирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Соответствующие изменения в Порядок ведения Реестра рассмотрения жалоб соискателей лицензий правительство приняло на заседании 8 сентября 2025 года.

Что изменилось

Теперь все жалобы будут обрабатываться в информационно-коммуникационной системе, которая обеспечивает централизованный сбор и обработку данных. Информация о жалобе и заявителе, поданная электронными средствами, будет автоматически вноситься в реестр сразу, без участия должностных лиц.

Также реестр позволит отслеживать жалобы не только на действия или бездействие органов лицензирования, но и на их решения. Это означает более быстрое рассмотрение, прозрачность и защиту прав бизнеса.

Изменения в Порядок также:

  • уточняют процедурные действия Экспертно-апелляционного совета по лицензированию при Государственной регуляторной службе;
  • определяют администратора, публичного регистратора, ответственного за формирование регистровой информации, объекты Реестра жалоб и т.п.;
  • регулируют доступ к публичной информации из Реестра и другие вопросы.

Устойчивый экономический эффект такого решения в ведомстве оценили в 2,8 млн грн в год.

Напомним, в мае правительство уже отменило более 1900 регуляторных актов в разных сферах. Значительная часть разрешительных процедур была цифровизирована – оформление многих разрешений теперь занимает всего несколько минут.

Автор:
Светлана Манько