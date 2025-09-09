Бізнесу спростили оскарження рішень та дій органів ліцензування

Уряд удосконалив і автоматизував розгляд скарг підприємців на дії, бездіяльність чи рішення органів ліцензування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Зазначається, що відповідні зміни до Порядку ведення Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій уряд ухвалив на засіданні 8 вересня 2025 року.

Що змінилося

Тепер усі скарги оброблятимуться в інформаційно-комунікаційній системі, яка забезпечує централізоване збирання та оброблення даних. Інформація про скаргу та заявника, подана електронними засобами, автоматично вноситиметься до реєстру одразу, без участі посадовців.

Також реєстр даватиме змогу відстежувати скарги не лише на дії чи бездіяльність органів ліцензування, а й на їхні рішення. Це означає швидший розгляд, прозорість і захист прав бізнесу.

Зміни до Порядку також:

уточнюють процедурні дії Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування при Державній регуляторній службі;

визначають адміністратора, публічного реєстратора, відповідального за формування реєстрової інформації, об’єкти Реєстру скарг тощо;

регулюють доступ до публічної інформації з Реєстру та інші питання.

Сталий економічний ефект такого рішення у відомстві оцінили у 2,8 млн грн на рік.

Нагадаємо,у травні уряд вже скасував понад 1900 регуляторних актів у різних сферах. Значна частина дозвільних процедур була цифровізована — оформлення багатьох дозволів тепер займає лише кілька хвилин.