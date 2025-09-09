Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Готівковий курс:

USD

41,25

41,14

EUR

48,51

48,35

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бізнесу спростили оскарження рішень та дій органів ліцензування

бізнес
Уряд спростив для бізнесу оскарження рішень та дій органів ліцензування / Depositphotos

Уряд удосконалив і автоматизував розгляд скарг підприємців на дії, бездіяльність чи рішення органів ліцензування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Зазначається, що відповідні зміни до Порядку ведення Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій уряд ухвалив на засіданні 8 вересня 2025 року. 

Що змінилося

Тепер усі скарги оброблятимуться в інформаційно-комунікаційній системі, яка забезпечує централізоване збирання та оброблення даних. Інформація про скаргу та заявника, подана електронними засобами, автоматично вноситиметься до реєстру одразу, без участі посадовців.

Також реєстр даватиме змогу відстежувати скарги не лише на дії чи бездіяльність органів ліцензування, а й на їхні рішення. Це означає швидший розгляд, прозорість і захист прав бізнесу.

Зміни до Порядку також:

  • уточнюють процедурні дії Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування при Державній регуляторній службі;
  • визначають адміністратора, публічного реєстратора, відповідального за формування реєстрової інформації, об’єкти Реєстру скарг тощо;
  • регулюють доступ до публічної інформації з Реєстру та інші питання.

Сталий економічний ефект такого рішення у відомстві оцінили у 2,8 млн грн на рік.

Нагадаємо,у травні уряд вже скасував понад 1900 регуляторних актів у різних сферах. Значна частина дозвільних процедур була цифровізована — оформлення багатьох дозволів тепер займає лише кілька хвилин.

Автор:
Світлана Манько