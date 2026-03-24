BlaBlaCar усиливает рынки Европы новым генеральным директором: что известно
BlaBlaCar объявила о назначении нового генерального директора для региона Центральной и Восточной Европы. Роман Мирошниченко возвращается в компанию, чтобы реализовать мультимодальную стратегию и укрепить позиции сервиса на рынках восьми стран, включая Украину, Польшу и Румынию.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.
BlaBlaCar запускает мультимодальную стратегию
Компания BlaBlaCar объявила о назначении Романа Мирошниченко на должность генерального директора по региону Центральной и Восточной Европы. В 2021-2023 годах он возглавлял развитие бизнеса BlaBlaCar в Украине.
Возвращение Романа Мирошниченко совпадает с трансформацией BlaBlaCar в мультимодальный маркетплейс, объединяющий совместные поездки на авто, автобусные и железнодорожные перевозки в единую экосистему. В новой роли он сосредоточится на укреплении позиций компании и внедрении инноваций на рынках восьми стран, включая Украину, Польшу, Румынию, Чехию, Словакию, Венгрию, Сербию и Хорватию, отмечает прессслужба.
"BlaBlaCar уже давно перерос формат сервиса для поиска попутчиков и сегодня строит глобальную платформу для путешествий. Возвращение к компании в момент такой трансформации - это возможность работать с рынками, где еще есть значительный потенциал для роста и консолидации. Центральная и Восточная Европа является одним из наиболее динамичных регионов, и наша задача - ускорить развитие мультимодной модели. глубоко верил в миссию BlaBlaCar - делать путешествия более доступными и экологичными.
В этой должности Роман сменит Ольгерда Шилейко.
О BlaBlaCar
BlaBlaCar – это глобальная технологическая платформа для путешествий, объединяющая водителей, пассажиров, а также автобусные и железнодорожные перевозки. Ежегодно ее услугами пользуется более 26 миллионов человек в 21 стране. В Украине компания активно поддерживает волонтерские инициативы и способствует созданию удобной инфраструктуры для помощи в условиях войны.
Напомним, BlaBlaCar ввела плату за использование сервиса. Новая система онлайн-бронирования призвана мотивировать пассажиров более ответственно относиться к поездкам и уменьшить количество отмененных бронирований.