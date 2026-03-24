BlaBlaCar усиливает рынки Европы новым генеральным директором: что известно

BlaBlaCar объявила о назначении нового генерального директора для региона Центральной и Восточной Европы. Роман Мирошниченко возвращается в компанию, чтобы реализовать мультимодальную стратегию и укрепить позиции сервиса на рынках восьми стран, включая Украину, Польшу и Румынию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

BlaBlaCar запускает мультимодальную стратегию

Компания BlaBlaCar объявила о назначении Романа Мирошниченко на должность генерального директора по региону Центральной и Восточной Европы. В 2021-2023 годах он возглавлял развитие бизнеса BlaBlaCar в Украине.

Возвращение Романа Мирошниченко совпадает с трансформацией BlaBlaCar в мультимодальный маркетплейс, объединяющий совместные поездки на авто, автобусные и железнодорожные перевозки в единую экосистему. В новой роли он сосредоточится на укреплении позиций компании и внедрении инноваций на рынках восьми стран, включая Украину, Польшу, Румынию, Чехию, Словакию, Венгрию, Сербию и Хорватию, отмечает прессслужба.

"BlaBlaCar уже давно перерос формат сервиса для поиска попутчиков и сегодня строит глобальную платформу для путешествий. Возвращение к компании в момент такой трансформации - это возможность работать с рынками, где еще есть значительный потенциал для роста и консолидации. Центральная и Восточная Европа является одним из наиболее динамичных регионов, и наша задача - ускорить развитие мультимодной модели. глубоко верил в миссию BlaBlaCar - делать путешествия более доступными и экологичными.

В этой должности Роман сменит Ольгерда Шилейко.

О BlaBlaCar

