BlaBlaCar посилює ринки Європи новим генеральним директором: що відомо

BlaBlaCar оголосила про призначення нового генерального директора для регіону Центральної та Східної Європи. Роман Мірошніченко повертається до компанії, щоб реалізувати мультимодальну стратегію та зміцнити позиції сервісу на ринках восьми країн, включно з Україною, Польщею та Румунією.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

BlaBlaCar запускає мультимодальну стратегію

Компанія BlaBlaCar оголосила про призначення Романа Мірошніченка на посаду генерального директора для регіону Центральної та Східної Європи. У 2021–2023 роках він очолював розвиток бізнесу BlaBlaCar в Україні.

Повернення Романа Мірошніченка збігається з трансформацією BlaBlaCar у мультимодальний маркетплейс, що об’єднує спільні поїздки на авто, автобусні та залізничні перевезення в єдину екосистему. У новій ролі він зосередиться на зміцненні позицій компанії та впровадженні інновацій на ринках восьми країн, включно з Україною, Польщею, Румунією, Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Сербією та Хорватією, наголошує пресслужба.

"BlaBlaCar вже давно переріс формат сервісу для пошуку попутників і сьогодні будує глобальну платформу для подорожей. Повернення до компанії в момент такої трансформації - це можливість працювати з ринками, де ще є значний потенціал для росту та консолідації. Центральна та Східна Європа є одним із найбільш динамічних регіонів, і наше завдання - прискорити розвиток мультимодальної моделі та створити ще більше цінності для користувачів і партнерів. Водночас я завжди глибоко вірив у місію BlaBlaCar - робити подорожі доступнішими та екологічнішими. І, мушу зізнатися, я щиро сумував за нашою командою, адже саме люди роблять BlaBlaCar особливим", - зазначає Роман Мірошніченко.

На цій посаді Роман змінить Ольгерда Шилейка.

Про BlaBlaCar

BlaBlaCar - це глобальна технологічна платформа для подорожей, що об’єднує водіїв, пасажирів, а також автобусні та залізничні перевезення. Щороку її послугами користуються понад 26 мільйонів людей у 21 країні. В Україні компанія активно підтримує волонтерські ініціативи та сприяє створенню зручної інфраструктури для допомоги в умовах війни.

