Благотворительные организации в прошлом году перечислили в бюджеты 1,9 млрд грн: какие регионы в лидерах

Благотворительные организации в 2024 году перечислили в государственный и местные бюджеты 1,9 млрд грн в виде налогов и сборов.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Лидеры по суммам уплаченных налогов и сборов

Рейтинг по суммам уплаченных средств возглавили Киев, Львовщина и Харьковщина.

В частности:

Киев – 1190 плательщиков направили 854,2 млн грн в бюджет.

Львовская область — 336 плательщиков уплатили 167 млн грн.

Харьковская область – 220 плательщиков перечислили 145,2 млн. грн.

Отмечается, что в январе – феврале 2025 года 2709 предприятий – благотворительных организаций уплатили в бюджет 395,3 млн гривен.

В уплате за два месяца сохраняют лидерство те же регионы, что и в прошлом году:

Киев – 177,8 млн грн (997 плательщиков).

Львовская область – 33,6 млн грн (216 плательщиков).

Харьковская области – 30,8 млн грн (161 плательщик).

О благотворительных организациях

Хотя благотворительные организации освобождены от налога на прибыль, они все же платят другие налоги и сборы в зависимости от специфики своей деятельности.

Деятельность благотворительных организаций определяет Закон Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Он устанавливает:

принципы благотворительной деятельности;

цели и сферы, в которых она может осуществляться;

порядок сотворения и функционирования благотворительных организаций.

Деятельность таких организаций также регулируется Гражданским кодексом Украины, международными договорами и другими нормативно правовыми актами.

Основные требования к благотворительным организациям:

Для получения статуса некоммерческой организации необходимо отвечать требованиям Налогового кодекса Украины. Это позволяет не платить налог на прибыль, при условии, что все доходы направляются на выполнение уставных целей.

Главные условия:

Прибыль нельзя распределять между учредителями, работниками или связанными лицами – все средства должны идти на благотворительность.

В уставе должны быть четко определены цели, направления деятельности, источники и порядок отчетности.

Организация должна быть зарегистрирована в Реестре неприбыльных организаций и соблюдать законодательство.

Особый порядок прекращения деятельности.

Административные расходы не могут превышать 20% годового дохода.

Хозяйственная деятельность:

Благотворительные организации могут осуществлять хозяйственную деятельность, но без цели извлечения прибыли. Все доходы от такой деятельности должны использоваться для реализации благотворительных программ и содержания организации.

Деятельность в военное время:

В период военного или чрезвычайного положения разрешается:

Использовать средства не только для уставных целей, но и для помощи населению и армии.

Поддерживать военных, полицию, спасателей и их семьи, даже если это не предусмотрено уставом.

Выплачивать компенсации работникам (до 25% административных расходов).

Напомним, украинцы уплатили 64,8 миллиона гривен добровольных страховых взносов в Пенсионный фонд с момента введения такой возможности на протяжении 2023-2024 годов.