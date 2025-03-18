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Благотворительные организации в прошлом году перечислили в бюджеты 1,9 млрд грн: какие регионы в лидерах
Благотворительные организации в 2024 году перечислили в государственный и местные бюджеты 1,9 млрд грн в виде налогов и сборов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Лидеры по суммам уплаченных налогов и сборов
Рейтинг по суммам уплаченных средств возглавили Киев, Львовщина и Харьковщина.
В частности:
- Киев – 1190 плательщиков направили 854,2 млн грн в бюджет.
- Львовская область — 336 плательщиков уплатили 167 млн грн.
- Харьковская область – 220 плательщиков перечислили 145,2 млн. грн.
Отмечается, что в январе – феврале 2025 года 2709 предприятий – благотворительных организаций уплатили в бюджет 395,3 млн гривен.
В уплате за два месяца сохраняют лидерство те же регионы, что и в прошлом году:
- Киев – 177,8 млн грн (997 плательщиков).
- Львовская область – 33,6 млн грн (216 плательщиков).
- Харьковская области – 30,8 млн грн (161 плательщик).
О благотворительных организациях
Хотя благотворительные организации освобождены от налога на прибыль, они все же платят другие налоги и сборы в зависимости от специфики своей деятельности.
Деятельность благотворительных организаций определяет Закон Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Он устанавливает:
- принципы благотворительной деятельности;
- цели и сферы, в которых она может осуществляться;
- порядок сотворения и функционирования благотворительных организаций.
Деятельность таких организаций также регулируется Гражданским кодексом Украины, международными договорами и другими нормативно правовыми актами.
Основные требования к благотворительным организациям:
Для получения статуса некоммерческой организации необходимо отвечать требованиям Налогового кодекса Украины. Это позволяет не платить налог на прибыль, при условии, что все доходы направляются на выполнение уставных целей.
Главные условия:
- Прибыль нельзя распределять между учредителями, работниками или связанными лицами – все средства должны идти на благотворительность.
- В уставе должны быть четко определены цели, направления деятельности, источники и порядок отчетности.
- Организация должна быть зарегистрирована в Реестре неприбыльных организаций и соблюдать законодательство.
- Особый порядок прекращения деятельности.
- Административные расходы не могут превышать 20% годового дохода.
Хозяйственная деятельность:
Благотворительные организации могут осуществлять хозяйственную деятельность, но без цели извлечения прибыли. Все доходы от такой деятельности должны использоваться для реализации благотворительных программ и содержания организации.
Деятельность в военное время:
В период военного или чрезвычайного положения разрешается:
- Использовать средства не только для уставных целей, но и для помощи населению и армии.
- Поддерживать военных, полицию, спасателей и их семьи, даже если это не предусмотрено уставом.
- Выплачивать компенсации работникам (до 25% административных расходов).
Напомним, украинцы уплатили 64,8 миллиона гривен добровольных страховых взносов в Пенсионный фонд с момента введения такой возможности на протяжении 2023-2024 годов.