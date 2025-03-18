Благодійні організації торік перерахували до бюджетів 1,9 млрд грн: які регіони в лідерах

Благодійні організації у 2024 році перерахували до державного та місцевих бюджетів 1,9 млрд грн у вигляді податків і зборів.

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Про це інформує пресслужба Державної податкової служби.

Лідери за сумами сплачених податків і зборів

Рейтинг за сумами сплачених коштів очолили Київ, Львівщина та Харківщина.

Зокрема:

Київ – 1 190 платників спрямували 854,2 млн грн до бюджету.

Львівська область – 336 платників сплатили 167 млн грн.

Харківська область – 220 платників перерахували 145,2 млн грн.

Зазначається, що у січні – лютому 2025 року 2 709 підприємств – благодійних організацій сплатили до бюджету 395,3 млн гривень.

У сплаті за два місяці зберігають лідерство ті самі регіони, що і торік:

Київ – 177,8 млн грн (997 платників).

Львівська область – 33,6 млн грн (216 платників).

Харківська області – 30,8 млн грн (161 платник).

Про благодійні організації

Хоча благодійні організації звільнені від податку на прибуток, вони все ж сплачують інші податки і збори, залежно від специфіки своєї діяльності.

Діяльність благодійних організацій визначає Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації". Він встановлює:

принципи благодійної діяльності;

цілі та сфери, у яких вона може здійснюватися;

порядок створення та функціонування благодійних організацій.

Діяльність таких організацій також регулюється Цивільним кодексом України, міжнародними договорами та іншими нормативно-правовими актами.

Основні вимоги до благодійних організацій:

Для отримання статусу неприбуткової організації необхідно відповідати вимогам Податкового кодексу України. Це дає можливість не сплачувати податок на прибуток, за умови, що всі доходи спрямовуються на виконання статутних цілей.

Головні умови:

Прибуток не можна розподіляти між засновниками, працівниками чи пов’язаними особами — всі кошти мають йти на благодійність.

У статуті мають бути чітко визначені цілі, напрями діяльності, джерела фінансування та порядок звітності.

Організація повинна бути зареєстрована в Реєстрі неприбуткових організацій і дотримуватися законодавства.

Особливий порядок припинення діяльності.

Адміністративні витрати не можуть перевищувати 20% річного доходу.

Господарська діяльність:

Благодійні організації можуть здійснювати господарську діяльність, але без мети отримання прибутку. Усі доходи від такої діяльності повинні використовуватися на реалізацію благодійних програм та утримання організації.

Діяльність у воєнний час:

У період воєнного або надзвичайного стану дозволяється:

Використовувати кошти не тільки на статутні цілі, але й на допомогу населенню та армії.

Підтримувати військових, поліцію, рятувальників та їхні родини, навіть якщо це не передбачено статутом.

Виплачувати компенсації працівникам (до 25% адміністративних витрат).

Нагадаємо, українці сплатили 64,8 мільйона гривень добровільних страхових внесків до Пенсійного фонду з моменту запровадження такої можливості, упродовж 2023-2024 років.