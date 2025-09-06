Запланована подія 2

Блокировка границы: на пункте пропуска "Шегини-Медика" остановлено движение грузовиков

Сегодня, в 12.50, польские митингующие перекрыли движение перед пунктом пропуска "Медика" (напротив украинских "Шегинь"). Грузовики не опоясают ни на въезд, ни на выезд По предварительным данным, ограничения продлятся не менее шести часов.

По данным пограничников, движение легковых автомобилей и автобусов осуществляется без изменений. На выезд из Украины в очереди зарегистрирован 681 грузовик. На въезде — около 100 грузовиков, которые уже находятся на специально обустроенной стоянке, их оформление с украинской стороны происходит беспрепятственно.

"Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска. О любых изменениях или усложнениях движения сообщим дополнительно", — отметили в Госпогранслужбе.

Пока о требованиях митингующих ничего не известно.

Напомним, 12 мая в 16:00 международный пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков. Таким образом они пытались привлечь внимание к ситуации в сфере транспортных перевозок на территории Польши.

Автор:
Татьяна Ковальчук