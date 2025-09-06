Блокування кордону: на пункті пропуску "Шегині–Медика" зупинено рух вантажівок

Сьогодні, о 12:50, польські мітингувальники перекрили рух перед пунктом пропуску "Медика" (навпроти українських "Шегинь"). Вантажівки не пропоскають ні на в’їзд, ні на виїзд За попередніми даними, обмеження триватимуть щонайменше шість годин.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.

За даними прикордонників, рух легкових автомобілів та автобусів здійснюється без змін. На виїзд з України в черзі зареєстрована 681 вантажівка. На в'їзд перебуває близько 100 вантажівок, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці, їхнє оформлення з української сторони відбувається без перешкод.

" Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску. Про будь-які зміни чи ускладнення руху повідомимо додатково", — зазначили у Держприкордонслужбі.

Наразі про вимоги мітингарів нічого не відомо.

Нагадаємо, 12 травня з 16:00 міжнародний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників. Таким чином вони намагалися привернути увагу до ситуації у сфері транспортних перевезень на території Польщі.