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Боевые подразделения ВСУ будут ежемесячно получать 2,5 млрд грн на дроны

Боевые подразделения ВСУ будут ежемесячно получать 2,5 млрд грн на дроны
Командиры подразделений смогут использовать эти средства для приобретения именно тех дронов, которые наиболее эффективны. Фото: Минобороны.

Ежемесячно боевые подразделения Вооруженных сил Украины будут получать прямое финансирование в сумме 2,5 млрд грн. Эти средства будут распределены среди бригад ВСУ для приобретения дронов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кабинет Министров Украины поддержал соответствующее предложение Министерства обороны.

Командиры подразделений смогут использовать эти средства для приобретения именно тех дронов, которые наиболее эффективны для выполнения задач на фронте.

В декабре Министерство обороны Украины передало 2,1 млрд грн непосредственно боевым подразделениям ВСУ для закупки дронов. Это позволило оперативно удовлетворить потребности бригад и укрепить диверсификацию централизованного управления.

Фото 2 — Боевые подразделения ВСУ будут ежемесячно получать 2,5 млрд грн на дроны

Напомним, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны беспилотник украинского производства Sova 10. Ударный дрон может нести боевую нагрузку в несколько килограммов и работать в разных погодных условиях при широком диапазоне температур воздуха.

Добавим, что Украина получила от Дании, Франции и Литвы более €150 млн (на финансирование оборонно-промышленного комплекса. Эти средства будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок).

Автор:
Ольга Опенько