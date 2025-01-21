Бойові підрозділи ЗСУ щомісяця отримуватимуть 2,5 млрд грн на дрони

Щомісяця бойові підрозділи Збройних сил України отримуватимуть пряме фінансування в сумі 2,5 млрд грн. Ці кошти будуть розподілені серед бригад ЗСУ для придбання дронів.

Про це інформує Урядовий портал.

Зазначається, що Кабінет Міністрів України підтримав відповідну пропозицію Міністерства оборони.

Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті.

У грудні Міністерство оборони України передало 2,1 млрд грн безпосередньо бойовим підрозділам ЗСУ для закупівлі дронів. Це дозволило оперативно задовольнити потреби бригад та зміцнити диверсифікацію централізованого управління.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони безпілотник українського виробництва Sova 10. Ударний дрон може нести бойове навантаження в кілька кілограмів та працювати в різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря.

Додамо, що Україна отримала від Данії, Франції та Литви понад €150 млн ( на фінансування оборонно-промислового комплексу. Ці кошти спрямують на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок.