Богдан Сухецкий стал гендиректором "Укргидроэнерго": что о нем известно (ФОТО)

Наблюдательный совет избрал Богдана Сухецкого гендиректором "Укргидроэнерго" / Укргидроенерго

Наблюдательный совет ЧАО "Укргидроэнерго" по результатам открытого конкурса избрал Богдана Сухецкого генеральным директором компании. Процедура отбора проводилась при поддержке Европейского банка по реконструкции и развитию (ЕБРР) и привлечению международной консалтинговой компании Korn Ferry.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Процесс отбора отвечал принципам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и состоял из нескольких этапов:

  • формирование широкого списка соискателей;
  • первичные интервью;
  • углубленная оценка профессиональных компетенций 5 кандидатов из шорт-листа;
  • презентация стратегий развития компании финалистами

"Нам было важно избрать руководителя, способного работать в условиях войны и в то же время реализовывать программу модернизации. Мы ожидаем от нового генерального директора повышения операционной эффективности и внедрения технологических решений для восстановления объектов", - отметил председатель Наблюдательного совета Укргидроэнерго Валентин Гвоздий.

Перед новым руководителем стоят задачи обеспечения стабильной деятельности компании, восстановления поврежденных мощностей, модернизации станций в соответствии с современными стандартами энергетической безопасности, а также повышения уровня физической и инженерной защиты объектов.

О Богдане Сухецком

Богдан Сухецкий работает в компании с 2010 года. В течение последнего года (с мая 2025 по май 2026) он исполнял обязанности генерального директора. В общей сложности его стаж в энергетике превышает 16 лет. По образованию он магистр по маркетинговому менеджменту (КНЭУ) и бизнес-администрированию в сфере энергетики, а также имеет степень бакалавра по строительству.

Напомним, 1 мая Кабинет министров Украины завершил формирование наблюдательного совета "Укргидроэнерго", назначив двух представителей государства. С 5 мая 2026 года совет будет работать в полном составе из семи человек.

Автор:
Татьяна Ковальчук