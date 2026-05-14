Богдан Сухецький став гендиректором "Укргідроенерго": що про нього відомо (ФОТО)

Наглядова рада ПрАТ "Укргідроенерго" за результатами відкритого конкурсу обрала Богдана Сухецького генеральним директором компанії. Процедура відбору проводилася за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та залученням міжнародної консалтингової компанії Korn Ferry.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Процес відбору відповідав принципам Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та складався з декількох етапів:

формування широкого списку претендентів;

первинні інтерв’ю;

поглиблене оцінювання професійних компетенцій 5 кандидатів із шорт-листа;

презентація стратегій розвитку компанії фіналістами.

"Нам було важливо обрати керівника, здатного працювати в умовах війни і водночас реалізовувати програму модернізації. Ми очікуємо від нового генерального директора підвищення операційної ефективності та впровадження технологічних рішень для відновлення об’єктів", — зазначив голова Наглядової ради Укргідроенерго Валентин Гвоздій.

Перед новим керівником стоять завдання щодо забезпечення стабільної діяльності компанії, відновлення пошкоджених потужностей, модернізації станцій відповідно до сучасних стандартів енергетичної безпеки, а також підвищення рівня фізичного й інженерного захисту об’єктів.



Про Богдана Сухецького

Богдан Сухецький працює в компанії з 2010 року. Протягом останнього року (з травня 2025 по травень 2026 року) він виконував обов’язки генерального директора. Загалом його стаж в енергетиці перевищує 16 років. За освітою він магістр з маркетингового менеджменту (КНЕУ) та бізнес-адміністрування у сфері енергетики, а також має ступінь бакалавра з будівництва.

Нагадаємо, 1 травня Кабінет міністрів України завершив формування наглядової ради “Укргідроенерго”, призначивши двох представників держави. Від 5 травня 2026 року рада працюватиме у повному складі з семи осіб.