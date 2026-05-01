Завершено формування наглядової ради найбільшої гідрогенеруючої компанії

Кабінет міністрів України завершив формування наглядової ради “Укргідроенерго”, призначивши двох представників держави. Від 5 травня 2026 року рада працюватиме у повному складі з семи осіб.

Як пише Delo.ua, по це інформує пресслужба компанії.

Про склад наглядової ради

Розпорядженням № 401-р від 24 квітня 2026 року уряд призначив Віталія Петрука та Едуарда Денисова представниками держави у складі наглядової ради компанії. Документ набирає чинності з 5 травня 2026 року.

Після цього наглядова рада "Укргідроенерго" запрацює у повному складі - семеро членів, серед яких четверо незалежних і троє представників держави.

У компанії зазначають, що завершення формування ради забезпечує належне представництво держави як акціонера та одночасно зберігає баланс між інтересами власника і незалежною експертизою. Це, за оцінкою ради, посилює її здатність ухвалювати стратегічні рішення, зокрема щодо відновлення пошкоджених об’єктів гідрогенерації, реалізації інвестиційних проєктів і вдосконалення системи внутрішнього контролю.

"Укргідроенерго" є найбільшою гідрогенеруючою компанією України та оператором стратегічних об’єктів енергетичної інфраструктури. Наглядова рада виконує функції корпоративного управління, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та забезпечує баланс між інтересами держави як власника і довгостроковим розвитком компанії.

Нагадаємо, уряд ухвалив два ключові рішення для розвитку енергосистеми: оновлено правила конкурсу на будівництво нової генерації та аукціони з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік.