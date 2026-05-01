Завершено формирование наблюдательного совета крупнейшей гидрогенерирующей компании

Правительство завершило формирование наблюдательного совета "Укргидроэнерго" / Unsplash

Кабинет министров Украины завершил формирование наблюдательного совета "Укргидроэнерго", назначив двух представителей государства. С 5 мая 2026 года совет будет работать в полном составе из семи человек.

Как пишет Delo.ua, по этому информирует пресс-служба компании.

О составе наблюдательного совета

Распоряжением №401-р от 24 апреля 2026 года правительство назначило Виталия Петрука и Эдуарда Денисова представителями государства в составе наблюдательного совета компании. Документ вступает в силу 5 мая 2026 года.

После этого наблюдательный совет " Укргидроэнерго" заработает в полном составе - семь членов, среди которых четверо независимых и трое представителей государства.

В компании отмечают, что завершение формирования совета обеспечивает должное представительство государства как акционера и одновременно сохраняет баланс между интересами собственника и независимой экспертизой. Это, по оценке совета, усиливает его способность принимать стратегические решения, в частности по восстановлению поврежденных объектов гидрогенерации, реализации инвестиционных проектов и совершенствованию системы внутреннего контроля.

"Укргидроэнерго" - крупнейшая гидрогенерирующая компания Украины и оператор стратегических объектов энергетической инфраструктуры. Набсовет выполняет функции корпоративного управления, осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа и обеспечивает баланс между интересами государства как собственника и долгосрочным развитием компании.

Напомним, правительство приняло два ключевых решения для развития энергосистемы : обновлены правила конкурса на строительство нового поколения и аукционы по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики на 2026 год.

Автор:
Ольга Опенько