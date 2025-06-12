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Более 1 миллиона оккупантов. Потери врага по состоянию на 12 июня 2025 г.
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1205 сутки полномасштабной войны составляют 1 000 340 человек.
Потери России в войне на 12 июня 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 июня потеряла:
- личного состава – около 1 000 340 (+1140) человек,
- танков ‒ 10 933 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 22 786 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 29 063 (+47) ед.
- РСЗО ‒ 1413 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 1184 (+1) ед.
- самолетов – 416 (+0) ед.
- вертолетов ‒ 337 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 435 (+138) ед.
- крылатых ракет ‒ 3337 (+0) ед.
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед.
- подлодок ‒ 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51 715 (+136) ед.
- специальной техники – 3914 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 12 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 49 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны.
Уточняется, что 28 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 21 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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