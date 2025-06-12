Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2025 года

Продолжается 1205-й день полномасштабной войны в Украине .

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 220 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 86 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 6064 обстрела, из которых 122 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3744 дрона-камикадзе.

Агресор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Лютовка, Петровка, Волчанск, Охримовка Харьковской области; Полтавка, Коптево, Мирноград, Удачное, Алексеевка, Искра Донецкой области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, семь артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, пять пунктов управления, три склада боеприпасов и два других важных объекта российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили атаку врага в направлении Охримовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных Степной Новоселовки, Загрызового и в направлении Песчаного, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Карповка, Редкодуб, Ямполевка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степное, Грековка, Новый Мир, Андреевка, Зеленая Долина, Торское.

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили три вражеских атаки. Подразделения окупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боеприкосновений, агрессор пытался продвигаться в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Андреевка, в сторону Полтав.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 46 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили пять атак в районе Малиновки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел три атаки в направлении населенного пункта Павловка.

На Приднепровском направлении агрессор провел одну тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений разной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов с применением 40 управляемых авиационных бомб, а также совершил 268 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.