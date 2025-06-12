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Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1205-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 220 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 86 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6064 обстріли, з яких 122 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3744 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Лютівка, Петрівка, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області; Полтавка, Коптєве, Мирноград, Удачне, Олексіївка, Іскра Донецької області; Обратне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Веселянка, Приморське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, сім артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, п’ять пунктів управління, три склади боєприпасів та ще два інших важливих об’єкта російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного, Новоплатонівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, агресор намагався просуватись в бік Ступочок та Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у районі Малинівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів три атаки у напрямку населеного пункту Павлівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року

На Придніпровському напрямку агресор провів одну марну спробу просування до позицій наших захисників.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 40 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 268 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько