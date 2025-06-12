Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2025 року

Триває 1205-й день повномасштабної війни в Україні .

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Мапа бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 220 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 86 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6064 обстріли, з яких 122 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3744 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Лютівка, Петрівка, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області; Полтавка, Коптєве, Мирноград, Удачне, Олексіївка, Іскра Донецької області; Обратне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Веселянка, Приморське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, сім артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, п’ять пунктів управління, три склади боєприпасів та ще два інших важливих об’єкта російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, агресор намагався просуватись в бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів три атаки у напрямку населеного пункту Павлівка.

На Придніпровському напрямку агресор провів одну марну спробу просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 40 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 268 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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