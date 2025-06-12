Більше 1 мільйона окупантів. Втрати ворога станом на 12 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1205 добу повномасштабної війни становлять 1 000 340 осіб.

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Втрати Росії у війні на 12 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 червня втратила:

особового складу ‒ близько 1 000 340 (+1140) осіб,

танків ‒ 10 933 (+6) од.

бойових броньованих машин ‒ 22 786 (+3) од.

артилерійських систем – 29 063 (+47) од.

РСЗВ ‒ 1413 (+0) од.

засобів ППО ‒ 1184 (+1) од.

літаків ‒ 416 (+0) од.

гелікоптерів ‒ 337 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40 435 (+138) од.

крилатих ракет ‒ 3337 (+0) од.

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.

підводних човнів ‒ 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51 715 (+136) од.

спеціальної техніки ‒ 3914 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни.

Уточнюється, що 28 дронів збито вогневими засобами ураження, 21 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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