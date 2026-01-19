Более 100 пригородных поездов получили новые графики движения: что следует знать пассажирам

С 22 января в Украине вступит в силу обновленный график движения поездов, в том числе пригородных. Изменения вводятся для уменьшения задержек на Фастовском участке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Железная дорога обновляет расписание

"Мы делаем это снова, чтобы минимизировать задержки, вызванные увеличенной интенсивностью движения на пораженном врагом в декабре Фастовском участке. Кроме того, есть изменения в некоторых маршрутах по соображениям безопасности", - говорится в сообщении.

В общей сложности было пересмотрено более 100 графиков пригородных поездов по всей Украине, что позволит разгрузить наиболее интенсивные участки и, соответственно, сократить задержки.

Украинские поезда будут курсировать по обновленным расписаниям с ночи на 22 января. Актуальные графики движения пригородных рейсов обнародованы на официальном сайте железной дороги.

Пассажирам рекомендуют внимательно проверять дату действия расписания при выборе поезда - в нем должно быть указано "действительно с 22.01.2026".

До момента полного перехода на новые графики возможны задержки поездов в пределах 1–2 часов, что будет зависеть от интенсивности движения на Фастовском участке.

Напомним, по данным компании, в 2026 году дефицит бюджета "Укрзализныци" составляет 38 млрд. гривен. Нехватку средств связывают с ростом затрат на восстановление инфраструктуры, меры безопасности и обеспечение стабильной работы железнодорожного транспорта в условиях войны.