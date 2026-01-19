Запланована подія 2

Понад 100 приміських поїздів отримали нові графіки руху: що варто знати пасажирам

вагон, дівчинка, люди
Приміські поїзди переходять на новий графік руху / Укрзалізниця

З 22 січня в Україні набуде чинності оновлений графік руху поїздів, зокрема приміських. Зміни запроваджують для зменшення затримок на Фастівській ділянці.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Залізниця оновлює розклад

"Ми робимо це знову, щоб мінімізувати затримки, викликані збільшеною інтенсивнісю руху на враженій ворогом у грудні Фастівській ділянці. Крім того, маємо зміни в деяких маршрутах з міркувань безпеки", - йдеться в повідомленні.

Загалом було переглянуто понад 100 графіків приміських поїздів по всій Україні, що дозволить розвантажити найбільш інтенсивні ділянки і, відповідно, скоротити затримки.  

Українські поїзди курсуватимуть за оновленими розкладами з ночі на 22 січня. Актуальні графіки руху приміських рейсів оприлюднені на офіційному сайті залізниці.

Пасажирам рекомендують уважно перевіряти дату дії розкладу під час вибору поїзда - у ньому має бути зазначено "дійсний з 22.01.2026".

До моменту повного переходу на нові графіки можливі затримки поїздів у межах 1–2 годин, що залежатиме від інтенсивності руху на Фастівській ділянці.

Нагадаємо, за даними компанії, у 2026 році дефіцит бюджету "Укрзалізниці" становить 38 млрд гривень. Брак коштів пов’язують із зростанням витрат на відновлення інфраструктури, безпекові заходи та забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту в умовах війни.

Автор:
Ольга Опенько