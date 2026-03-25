Более 100 тысяч метров покрытия в день: на каких участках продолжаются дорожные работы

Агентство восстановления
Дорожники за сутки восстановили 109 тысяч квадратных метров трасс/Агентство восстановления

В Украине продолжаются активные работы по восстановлению дорожного покрытия на дорогах государственного значения. За прошедшие сутки, 24 марта, дорожники ликвидировали повреждения на площади 109 тыс. м².

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

Масштабы работ

Ремонтные мероприятия охватили 17 международных автотрасс и отдельные участки национальных дорог.

К выполнению задач было привлечено 165 бригад, в составе которых работали 1499 специалистов.

Такой масштаб работ позволяет значительно улучшить условия проезда на ключевых логистических маршрутах страны.

Наибольшие объемы обновления на ключевых магистралях

Активнее всего дорожные работы велись на следующих стратегических направлениях:

  • М-05 Киев – Одесса: отремонтировано 18,1 тыс. м²
  • М-06 Киев – Чоп: восстановлено 15,3 тыс. м²
  • М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск: ликвидировано 5,8 тыс. м²
  • М-03 Киев – Харьков – Довжанский: обновлено 4,3 тыс. м²

Планы на текущие сутки

Сегодня, 25 марта, ремонтные работы продолжаются во всех областях Украины. Около 1500 работников планируют ликвидировать более 110 тыс. м² повреждений.

Водителей просят быть максимально внимательными в зонах проведения работ: заблаговременно снижать скорость, обращать внимание на временные знаки и соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним, 23 марта премьер Юлия Свириденко сообщила, что к 1 мая 2026 года в Украине планируют завершить текущий ремонт на трассах международного значения, а к 1 июня — все основные дорожные работы. С начала года уже ликвидировано более 1 млн м² повреждений, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.

Автор:
Татьяна Бессараб