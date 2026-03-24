Дорожники в сутки восстановили 108 тысяч квадратных метров покрытия на государственных трассах
На дорогах государственного значения по всей стране продолжается плановое восстановление дорожного покрытия. В течение 23 марта было ликвидировано 108 тыс. м² повреждений на 16 международных и национальных трассах Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.
В процесс привлекли 156 бригад, в составе которых работали 1386 специалистов. Наибольшие объемы ликвидации повреждений выполнены по следующим направлениям:
- М-05 Киев – Одесса: 17,4 тыс. м²;
- М-06 Киев – Чоп: 16,9 тыс. м²;
- М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск: 7 тыс. м²;
- М-03 Киев – Харьков – Довжанский: 6,1 тыс. м²
Планы на 24 марта
Сегодня ремонтные работы продолжаются по всем областям Украины. На объектах задействовано около 1500 специалистов. В течение дня планируется восстановить более 100 тыс. м² дорожного полотна на основных магистралях.
В местах проведения ремонтов установлены временные дорожные знаки. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и правила безопасности при проезде участков, где работает техника.
Напомним, 23 марта премьер Юлия Свириденко сообщила, что до 1 мая 2026 года в Украине планируют завершить текущий ремонт на трассах международного значения, а до 1 июня — все основные дорожные работы. С начала года уже ликвидировано более 1 млн м² повреждений, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.