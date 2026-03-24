Дорожники за добу відновили 108 тисяч квадратних метрів покриття на державних трасах

ремонт дороги, працівники, спецтехніка
В Україні тривають ремонти доріг / Агентство відновлення

На автошляхах державного значення по всій країні триває планове відновлення дорожнього покриття. Протягом 23 березня ліквідували 108 тис. м² пошкоджень на 16 міжнародних та національних трасах України. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

До процесу залучили 156 бригад, у складі яких працювали 1386 фахівців. Найбільші обсяги ліквідації пошкоджень виконано на таких напрямках:

  • М-05 Київ — Одеса: 17,4 тис. м²; 
  • М-06 Київ — Чоп: 16,9 тис. м²; 
  • М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ: 7 тис. м²; 
  • М-03 Київ — Харків — Довжанський: 6,1 тис. м²
ремонт дороги, спецтехніка
ремонт дороги / Агентство відновлення

Плани на 24 березня

Сьогодні ремонтні роботи продовжуються в усіх областях України. На об'єктах задіяно майже 1500 фахівців. Протягом дня планується відновити ще понад 100 тис. м² дорожнього полотна на основних магістралях.

У місцях проведення ремонтів встановлені тимчасові дорожні знаки. Водіям необхідно дотримуватися швидкісного режиму та правил безпеки під час проїзду ділянок, де працює техніка.

Нагадаємо, 23 березні прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 травня 2026 року в Україні планують завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня — усі основні дорожні роботи. Від початку року вже ліквідовано понад 1 млн м² пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років.

Автор:
Тетяна Ковальчук