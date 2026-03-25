Понад 100 тисяч метрів покриття за день: на яких ділянках тривають дорожні роботи

В Україні тривають активні роботи з відновлення дорожнього покриття на автошляхах державного значення. За минулу добу, 24 березня, дорожники ліквідували пошкодження на площі 109 тис. м².

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Масштаби робіт

Ремонтні заходи охопили 17 міжнародних автотрас та окремі ділянки національних доріг.

До виконання завдань було залучено 165 бригад, у складі яких працювали 1 499 спеціалістів.

Такий масштаб робіт дозволяє суттєво покращити умови проїзду на ключових логістичних маршрутах країни.

Найбільші обсяги відновлення на ключових магістралях

Найактивніше дорожні роботи велися на таких стратегічних напрямках:

М-05 Київ — Одеса: відремонтовано 18,1 тис. м²

М-06 Київ — Чоп: відновлено 15,3 тис. м²

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ: ліквідовано 5,8 тис. м²

М-03 Київ — Харків — Довжанський: оновлено 4,3 тис. м²

Плани на поточну добу

Сьогодні, 25 березня, ремонтні роботи продовжуються в усіх областях України. Близько 1500 працівників планують ліквідувати ще понад 110 тис. м² пошкоджень.

Водіїв просять бути максимально уважними в зонах проведення робіт: завчасно знижувати швидкість, звертати увагу на тимчасові знаки та дотримуватися безпечної дистанції.

Нагадаємо, 23 березні прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 травня 2026 року в Україні планують завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня — усі основні дорожні роботи. Від початку року вже ліквідовано понад 1 млн м² пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років.