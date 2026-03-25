Понад 100 тисяч метрів покриття за день: на яких ділянках тривають дорожні роботи
В Україні тривають активні роботи з відновлення дорожнього покриття на автошляхах державного значення. За минулу добу, 24 березня, дорожники ліквідували пошкодження на площі 109 тис. м².
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.
Масштаби робіт
Ремонтні заходи охопили 17 міжнародних автотрас та окремі ділянки національних доріг.
До виконання завдань було залучено 165 бригад, у складі яких працювали 1 499 спеціалістів.
Такий масштаб робіт дозволяє суттєво покращити умови проїзду на ключових логістичних маршрутах країни.
Найбільші обсяги відновлення на ключових магістралях
Найактивніше дорожні роботи велися на таких стратегічних напрямках:
- М-05 Київ — Одеса: відремонтовано 18,1 тис. м²
- М-06 Київ — Чоп: відновлено 15,3 тис. м²
- М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ: ліквідовано 5,8 тис. м²
- М-03 Київ — Харків — Довжанський: оновлено 4,3 тис. м²
Плани на поточну добу
Сьогодні, 25 березня, ремонтні роботи продовжуються в усіх областях України. Близько 1500 працівників планують ліквідувати ще понад 110 тис. м² пошкоджень.
Водіїв просять бути максимально уважними в зонах проведення робіт: завчасно знижувати швидкість, звертати увагу на тимчасові знаки та дотримуватися безпечної дистанції.
Нагадаємо, 23 березні прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 травня 2026 року в Україні планують завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня — усі основні дорожні роботи. Від початку року вже ліквідовано понад 1 млн м² пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років.