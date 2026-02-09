Более 1400 домов Киева все еще без отопления: жители получат 40 тысяч "пакетів тепла"

Более 1400 многоквартирных домов Киева остаются без отопления. Для поддержки жителей города будет увеличен объем программы "пакетів тепла" — в ближайшее время их выдача составит 40 тысяч, значительная часть которых предназначена именно для столицы.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в энергетике после российских ударов. По его словам, важно, чтобы жильцы каждого дома без тепла получали необходимую поддержку.

Сложная энергетическая ситуация также сохраняется в ряде регионов, в частности, на Киевщине, Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, Донбассе, Днепропетровщине, Кропивницком и области.

Отдельно президент обратил внимание на Херсонщину, где шесть населенных пунктов находятся в тяжелых энергетических условиях из-за постоянных ударов беспилотников. Областные власти должны усилить как защитные, так и восстановительные меры.

Также обсуждается ситуация в Николаеве, Одессе, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Львовской и Черновицкой областях. Зеленский поблагодарил команды, работающие над расширением трансграничного сотрудничества с Румынией для увеличения импорта электроэнергии в Украину.

Президент подчеркнул, что объекты атомной генерации и связанная с ними инфраструктура остаются постоянными целями РФ, что требует значительно более высокого уровня защиты и более активной международной коммуникации.

Кроме того, Украина ожидает четких графиков поставок ракет для ПВО от партнеров, ведь любые паузы помогают усиливать последствия российских ударов.

Добавим, Украина получила 300 генераторов общей мощностью 1650 кВт на сумму более 417 тыс. евро. Оборудование будет передано общинам для обеспечения стабильной работы объектов социальной инфраструктуры.