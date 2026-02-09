Запланована подія 2

Понад 1400 будинків Києва досі без опалення: мешканці отримають 40 тисяч "пакунків тепла"

Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів / Офіс президента

Понад 1400 багатоквартирних будинків Києва залишаються без опалення. Для підтримки мешканців міста буде збільшено обсяг програми "пакунків тепла" — найближчим часом їх видача сягне 40 тисяч, значна частина з яких призначена саме для столиці.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію в енергетиці після російських ударів. За його словами, важливо, щоб мешканці кожного будинку без тепла отримували необхідну підтримку.

Складна енергетична ситуація також зберігається в низці регіонів, зокрема на Київщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, Дніпропетровщині, у Кропивницькому та області.

Окремо президент звернув увагу на Херсонщину, де шість населених пунктів перебувають у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників. Обласна влада має посилити як захисні, так і відновлювальні заходи.

Також обговорюється ситуація в Миколаєві, Одесі, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Львівській та Чернівецькій областях. Зеленський подякував командам, які працюють над розширенням транскордонної співпраці з Румунією для збільшення імпорту електроенергії в Україну.

Президент наголосив, що об’єкти атомної генерації та пов’язана з ними інфраструктура залишаються постійними цілями РФ, що потребує значно вищого рівня захисту та активнішої міжнародної комунікації.

Крім того, Україна очікує чітких графіків постачання ракет для ППО від партнерів, адже будь-які паузи в допомозі посилюють наслідки російських ударів.

Додамо, Україна отримала 300 генераторів загальною потужністю 1 650 кВт на суму понад 417 тис. євро. Обладнання буде передано громадам для забезпечення стабільної роботи об’єктів соціальної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Гойденко