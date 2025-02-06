Более 20 украинских оборонных стартапов прошли обучение в Кремниевой долине

Представители 22 украинских компаний, занимающихся инновационными разработками в области обороны и безопасности, прошли обучение в США. Команды из Украины при поддержке Министерства обороны стали выпускниками акселератора от калифорнийского Научно-исследовательского института SRI International.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В течение двух недель украинцы работали со специалистами из ведущих американских университетов, подразделения оборонных инноваций Министерства обороны США (DIU) и ведущих консалтинговых компаний.

Участники программы получили знания и советы от экспертов, а также презентовали свои проекты инвесторам из Кремниевой долины. В течение шести месяцев ведущие американские специалисты будут проводить для них менторские сессии, помогать планировать выход на рынок и привлекать инвестиции.

По мнению заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, такое сотрудничество даст сильный толчок развитию украинских оборонных технологий безопасности.

Справка

Deep Tech Security Accelerator (Акселератор по наукоемким технологиям безопасности) был создан для усиления украинской обороноспособности. Его инициировали исследовательница Калифорнийского университета в Беркли Екатерина Акименко и исполнительный директор Центра бизнес-аналитики Фишера Готье Вассер совместно с SRI International.

SRI International – это неприбыльный научно-исследовательский институт в Калифорнии, имеющий более 4000 патентов и сотрудничающий с правительственными учреждениями и бизнесом в сфере технологических разработок.

Напомним, в странский стартап LetsData, разрабатывающий ШИ-решения по защите от информационных операций и дезинформации, привлек $1,6 млн инвестиций на pre-seed раунде. В инвесторы вошли такие фонды, как SMOK Ventures , Wayra (часть Telef ó nica ), Tilia Impact Ventures (при поддержке InvestEU Fund ), 1991 Ventures , Google ' s Украина Support Fund и Startup Wise Guys .