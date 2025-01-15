Украинский стартап LetsData привлек $1,6 млн на борьбу с дезинформацией

Украинский стартап LetsData, разрабатывающий ШИ-решения по защите от информационных операций и дезинформации, привлек $1,6 млн инвестиций на pre-seed раунде.

Об этом пишет AIN.UA

В инвесторы вошли такие фонды, как SMOK Ventures, Wayra (часть Telefónica), Tilia Impact Ventures (при поддержке InvestEU Fund), 1991 Ventures, Google Ukraine Support Fund и Startup Wise Guys.

Также к финансированию присоединились серийные предприниматели Павла Бобосикова и Марти Краткий Катц.

О LetsData

Стартап основан в 2022 году Андреем Кусим, бывшим руководителем платформы по машинному обучению в Grammarly, и Ксенией Илюк, экспертом по исследованию информационных операций.

Идея создания LetsData возникла в ответ на вызовы полномасштабного вторжения России в Украину, когда команда работала над отслеживанием информационных атак в 36 странах для государственных структур.

LetsData предлагает инструменты на основе искусственного интеллекта для анализа данных более чем из 100 миллионов источников, включающих сайты, соцсети, а также медиа-платформы, такие как Telegram, YouTube и TikTok. Их модели поддерживают более 50 языков, позволяя эффективно обнаруживать угрозы для компаний и правительств в разных регионах.

Привлеченные средства LetsData планирует использовать для масштабирования технологии и расширения присутствия на рынках США и Европы, чтобы удовлетворить растущий спрос на решения по киберзащите.

Что такое pre-seed раунд

Pre-seed – это начальный этап привлечения инвестиций для стартапов, когда идея или продукт находятся на ранней стадии развития. Цель раунда – получить финансирование для создания MVP (минимально жизнеспособного продукта), тестирования рынка или первого масштабирования. Инвесторами на этом этапе часто становятся венчурные фонды или ускорители стартапов.

Напомним, программа Open Data Accelerator завершила очередной этап поддержки инновационных украинских стартапов, работающих с открытыми данными Пять лучших проектов получили гранты на общую сумму более 5,8 миллионов гривен для развития и масштабирования.