Український стартап LetsData залучив $1,6 млн на боротьбу з дезінформацією

Український стартап LetsData, що розробляє ШІ-рішення для захисту від інформаційних операцій та дезінформації, залучив $1,6 млн інвестицій на pre-seed раунді.

Про це пише AIN.UA

До інвесторів увійшли такі фонди, як SMOK Ventures, Wayra (частина Telefónica), Tilia Impact Ventures (за підтримки InvestEU Fund), 1991 Ventures, Google's Ukraine Support Fund та Startup Wise Guys.

Також до фінансування долучилися серійні підприємці Павла Бобосікова та Марті Краткий-Катц.

Про LetsData

Стартап заснований у 2022 році Андрієм Кусим, колишнім керівником платформи з машинного навчання у Grammarly, та Ксенією Ілюк, експерткою з дослідження інформаційних операцій.

Ідея створення LetsData виникла у відповідь на виклики повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли команда працювала над відстеженням інформаційних атак у 36 країнах для державних структур.

LetsData пропонує інструменти на основі штучного інтелекту для аналізу даних з понад 100 мільйонів джерел, що включають сайти, соцмережі, а також медіа-платформи, такі як Telegram, YouTube і TikTok. Їхні моделі підтримують більше ніж 50 мов, дозволяючи ефективно виявляти загрози для компаній і урядів у різних регіонах.

Залучені кошти LetsData планує використати для масштабування технології та розширення присутності на ринках США та Європи, щоб задовольнити зростаючий попит на рішення з кіберзахисту.

Що таке pre-seed раунд

Pre-seed – це початковий етап залучення інвестицій для стартапів, коли ідея або продукт знаходяться на ранній стадії розвитку. Мета раунду – отримати фінансування для створення MVP (мінімально життєздатного продукту), тестування ринку або першого масштабування. Інвесторами на цьому етапі часто стають венчурні фонди або прискорювачі стартапів.

Нагадаємо, програма Open Data Accelerator завершила черговий етап підтримки інноваційних українських стартапів, що працюють з відкритими даними. П’ять найкращих проєктів отримали гранти на загальну суму понад 5,8 мільйона гривень для розвитку та масштабування.