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Понад 20 українських оборонних стартапів пройшли навчання у Кремнієвій долині

люди, прапори України
Українці пройшли навчання у навчання у Кремнієвій долині. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Представники 22 українських компаній, які займаються інноваційними розробками в галузі оборони й безпеки, пройшли навчання у США. Команди з України за підтримки Міністерства оборони стали випускниками акселератора від каліфорнійського Науково-дослідного інституту SRI International. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Протягом двох тижнів українці працювали із фахівцями з провідних американських університетів, підрозділу оборонних інновацій Міністерства оборони США (DIU) та провідних консалтингових компаній.

Учасники програми отримали знання і поради від експертів, а також презентували свої проєкти інвесторам з Кремнієвої долини. Протягом шести місяців провідні американські фахівці проводитимуть для них менторські сесії, допомагатимуть планувати вихід на ринок та залучати інвестиції.

На думку заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, така співпраця дасть сильний поштовх розвитку українських оборонних технологій безпеки.

Довідка

Deep Tech Security Accelerator (Акселератор з наукомістких безпекових технологій) було створено для посилення української обороноздатності. Його ініціювали дослідниця Каліфорнійського університету в Берклі Катерина Акименко та виконавчий директор Центру бізнес-аналітики Фішера Готьє Вассер, спільно з SRI International.

SRI International – це неприбутковий науково-дослідницький інститут у Каліфорнії, який має понад 4000 патентів та співпрацює з урядовими установами і бізнесом у сфері технологічних розробок.

Нагадаємо, український стартап LetsData, що розробляє ШІ-рішення для захисту від інформаційних операцій та дезінформації, залучив $1,6 млн інвестицій на pre-seed раунді. До інвесторів увійшли такі фонди, як SMOK Ventures, Wayra (частина Telefónica), Tilia Impact Ventures (за підтримки InvestEU Fund), 1991 Ventures, Google's Ukraine Support Fund та Startup Wise Guys.

Автор:
Тетяна Ковальчук