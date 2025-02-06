Понад 20 українських оборонних стартапів пройшли навчання у Кремнієвій долині

Представники 22 українських компаній, які займаються інноваційними розробками в галузі оборони й безпеки, пройшли навчання у США. Команди з України за підтримки Міністерства оборони стали випускниками акселератора від каліфорнійського Науково-дослідного інституту SRI International.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Протягом двох тижнів українці працювали із фахівцями з провідних американських університетів, підрозділу оборонних інновацій Міністерства оборони США (DIU) та провідних консалтингових компаній.

Учасники програми отримали знання і поради від експертів, а також презентували свої проєкти інвесторам з Кремнієвої долини. Протягом шести місяців провідні американські фахівці проводитимуть для них менторські сесії, допомагатимуть планувати вихід на ринок та залучати інвестиції.

На думку заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, така співпраця дасть сильний поштовх розвитку українських оборонних технологій безпеки.

Довідка

Deep Tech Security Accelerator (Акселератор з наукомістких безпекових технологій) було створено для посилення української обороноздатності. Його ініціювали дослідниця Каліфорнійського університету в Берклі Катерина Акименко та виконавчий директор Центру бізнес-аналітики Фішера Готьє Вассер, спільно з SRI International.

SRI International – це неприбутковий науково-дослідницький інститут у Каліфорнії, який має понад 4000 патентів та співпрацює з урядовими установами і бізнесом у сфері технологічних розробок.

Нагадаємо, український стартап LetsData, що розробляє ШІ-рішення для захисту від інформаційних операцій та дезінформації, залучив $1,6 млн інвестицій на pre-seed раунді. До інвесторів увійшли такі фонди, як SMOK Ventures, Wayra (частина Telefónica), Tilia Impact Ventures (за підтримки InvestEU Fund), 1991 Ventures, Google's Ukraine Support Fund та Startup Wise Guys.