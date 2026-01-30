Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Наличный курс:

USD

43,06

42,92

EUR

51,48

51,25

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 222 миллиардов гривен на медицину: куда направили бюджетные средства в 2025 году

здоровье
Правительство подвело итоги финансирования здравоохранения в 2025 году. / Depositphotos

Государственные расходы на здравоохранение в 2025 году вместе с трансфертами достигли 222,1 млрд. гривен. Основным приоритетом осталась Программа медицинских гарантий, которая обеспечивает бесплатное лечение украинцев: на нее государство выделило 172,8 млрд. гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Программы медицинских гарантий

Львиная доля средств была распределена между критически важными медицинскими направлениями:

  • 10,9 млрд грн – экстренная медицинская помощь;
  • 23,7 млрд грн – первичная медицинская помощь;
  • 131 млрд грн – специализированная медицинская помощь;
  • 7,2 млрд грн – реимбурсация (возмещение стоимости лекарств и медицинских изделий) для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного и несахарного диабета и другие.

Закупки и борьба с болезнями

Кроме прямых выплат больницам, значительный ресурс был выделен на обеспечение отрасли ресурсами:

  • 15,1 млрд грн - централизованная закупка медикаментов и медицинских изделий;
  • 7,1 млрд грн - реагирование на инфекционные вспышки и чрезвычайные ситуации;
  • 5 млрд грн – инвестиционные проекты по развитию медицинской инфраструктуры.

Поддержка ветеранов и донорство

Отдельное внимание в бюджете-2025 уделено социально важным программам. В частности, 850,1 млн грн было направлено на стоматологическую помощь и зубопротезирование для ветеранов.

Еще 1,3 млрд грн выделили на субвенцию для поддержки отдельных учреждений и на мероприятия в системе здравоохранения, в частности, на обеспечение деятельности служб крови для удовлетворения потребностей в донорской крови и компонентах крови.

Развитие отрасли также поддерживалось международными партнерами: 1,1 млрд грн поступило на проекты Всемирного банка.

Фото 2 — Более 222 миллиардов гривен на медицину: куда направили бюджетные средства в 2025 году

Ранее правительство приняло порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+", что должно обеспечить раннее выявление ключевых причин снижения продолжительности и качества жизни украинцев.

Автор:
Татьяна Бессараб