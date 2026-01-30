Более 222 миллиардов гривен на медицину: куда направили бюджетные средства в 2025 году

Государственные расходы на здравоохранение в 2025 году вместе с трансфертами достигли 222,1 млрд. гривен. Основным приоритетом осталась Программа медицинских гарантий, которая обеспечивает бесплатное лечение украинцев: на нее государство выделило 172,8 млрд. гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Программы медицинских гарантий

Львиная доля средств была распределена между критически важными медицинскими направлениями:

10,9 млрд грн – экстренная медицинская помощь;

23,7 млрд грн – первичная медицинская помощь;

131 млрд грн – специализированная медицинская помощь;

7,2 млрд грн – реимбурсация (возмещение стоимости лекарств и медицинских изделий) для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного и несахарного диабета и другие.

Закупки и борьба с болезнями

Кроме прямых выплат больницам, значительный ресурс был выделен на обеспечение отрасли ресурсами:

15,1 млрд грн - централизованная закупка медикаментов и медицинских изделий;

7,1 млрд грн - реагирование на инфекционные вспышки и чрезвычайные ситуации;

5 млрд грн – инвестиционные проекты по развитию медицинской инфраструктуры.

Поддержка ветеранов и донорство

Отдельное внимание в бюджете-2025 уделено социально важным программам. В частности, 850,1 млн грн было направлено на стоматологическую помощь и зубопротезирование для ветеранов.

Еще 1,3 млрд грн выделили на субвенцию для поддержки отдельных учреждений и на мероприятия в системе здравоохранения, в частности, на обеспечение деятельности служб крови для удовлетворения потребностей в донорской крови и компонентах крови.

Развитие отрасли также поддерживалось международными партнерами: 1,1 млрд грн поступило на проекты Всемирного банка.

Ранее правительство приняло порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+", что должно обеспечить раннее выявление ключевых причин снижения продолжительности и качества жизни украинцев.