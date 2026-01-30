Понад 222 мільярди гривень на медицину: куди спрямували бюджетні кошти у 2025 році

Державні видатки на охорону здоров’я у 2025 році разом із трансфертами сягнули 222,1 млрд гривень. Основним пріоритетом залишилася Програма медичних гарантій, яка забезпечує безкоштовне лікування українців: на неї держава виділила 172,8 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Програми медичних гарантій

Левова частка коштів була розподілена між критично важливими медичними напрямами:

10,9 млрд грн ‒ екстрена медична допомога;

23,7 млрд грн ‒ первинна медична допомога;

131 млрд грн ‒ спеціалізована медична допомога;

7,2 млрд грн ‒ реімбурсація (відшкодування вартості ліків і медичних виробів) для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету та інші.

Закупівлі та боротьба з хворобами

Крім прямих виплат лікарням, значний ресурс було виділено на забезпечення галузі ресурсами:

15,1 млрд грн — централізована закупівля медикаментів та медичних виробів;

— централізована закупівля медикаментів та медичних виробів; 7,1 млрд грн — реагування на інфекційні спалахи та надзвичайні ситуації;

— реагування на інфекційні спалахи та надзвичайні ситуації; 5 млрд грн — інвестиційні проєкти з розвитку медичної інфраструктури.

Підтримка ветеранів та донорство

Окрему увагу в бюджеті-2025 приділено соціально важливим програмам. Зокрема, 850,1 млн грн спрямували на стоматологічну допомогу та зубопротезування для ветеранів.

Ще 1,3 млрд грн виділили на субвенцію для підтримки окремих закладів і на заходи у системі охорони здоров’я, зокрема на забезпечення діяльності служб крові для задоволення потреб у донорській крові та компонентах крові.

Розвиток галузі також підтримувався міжнародними партнерами: 1,1 млрд грн надійшло на проєкти Світового банку.

Раніше уряд ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+", що має забезпечити раннє виявлення ключових причин зниження тривалості й якості життя українців.