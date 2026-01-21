Более 40 бригад "Укрзализныци" из разных уголков Украины восстанавливают тепло в Киеве

Более 40 аварийных бригад "Укрзализныци" из разных уголков Украины круглосуточно работают в Киеве над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением теплоснабжения. В целом компания внедряет комплексную программу поддержки страны, которая включает в себя прямой импорт электроэнергии, чинит поврежденные сети и открывает сотни пунктов обогрева в вагонах и на вокзалах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что к ремонтным работам привлечены опытные специалисты, многие имеют опыт восстановления критической инфраструктуры еще со времен энергетического кризиса в Алчевске.

Кроме ремонтов компания взяла на себя стратегическую задачу по разгрузке отечественной энергосистемы.

Чтобы разгрузить украинскую энергосистему "Укрзализныця" по поручению Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике начинает импорт электроэнергии.

Нынешней зимой компания будет импортировать около 50% электроэнергии от общего потребления.

Вагоны и пункты "незламності" на рельсах

Железнодорожники уже развернули 16 мобильных пунктов "незламності" - "Вагонов незламності". Они работают в Борисполе, Броварах, Фастове, Василькове и Вишневом и только с 10 января уже приняли более 5 тысяч человек.

В компании добавили, что уже 100 вагонов готовы к выезду в разные регионы Украины, в том числе и к прифронтовым населенным пунктам.

Всего на крупнейших вокзалах Украины действует 97 пунктов "незламності". С начала зимы они приняли более 400 тысяч человек, а с начала сильных морозов — с 9 января 2026 года — почти 150 тысяч.

Еще около 50 пунктов "незламності" работают на небольших вокзалах и станциях по всей стране – здесь можно согреться, подзарядить гаджеты и традиционно выпить теплого чая.

Горячее питание и мобильные кухни

В Киевской области, в Ирпене, продолжает работать Food Train. Он уже приготовил около 15 тысяч порций горячей пищи для жителей области и железнодорожников аварийных бригад, ежедневно помогающих возвращать тепло в дома украинцев.

Рядом с мобильными кухнями работают палатки обогрева, где можно поесть, выпить горячий чай и согреться.

Напомним, для экономии электроэнергии и по требованию правительства "Укрзализныця" на вокзалах в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Харькове приглушили наружное освещение.