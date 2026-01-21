Понад 40 бригад “Укрзалізниці” з різних куточків України відновлюють тепло у Києві

Понад 40 аварійних бригад “Укрзалізниці” з різних куточків України цілодобово працюють у Києві над ліквідацією наслідків обстрілів та відновленням теплопостачання. Загалом компанія впроваджує комплексну програму підтримки країни, яка включає прямий імпорт електроенергії, лагодить пошкоджені мережі та відкриває сотні пунктів обігріву у вагонах і на вокзалах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що до ремонтних робіт залучені досвідчені фахівці, багато з яких мають досвід відновлення критичної інфраструктури ще з часів енергетичної кризи в Алчевську.

Окрім ремонтів, компанія взяла на себе стратегічне завдання з розвантаження вітчизняної енергосистеми.

Щоб розвантажити українську енергосистему, "Укрзалізниця" за дорученням Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці розпочинає імпорт електроенергії.

Цієї зими компанія імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання.

Вагони та пункти незламності на рейках

Залізничники вже розгорнули 16 мобільних пунктів незламності — "Вагонів незламності". Вони працюють у Борисполі, Броварах, Фастові, Василькові та Вишневому й лише з 10 січня вже прийняли понад 5 тисяч людей.

В компанії додали, що вже 100 вагонів наразі готові до виїзду в різні регіони України, зокрема й до прифронтових населених пунктів.

Загалом на найбільших вокзалах України діє 97 пунктів незламності. Від початку зими вони вже прийняли понад 400 тисяч людей, а з початку сильних морозів — з 9 січня 2026 року — майже 150 тисяч.

Ще близько 50 пунктів незламності працюють на невеликих вокзалах і станціях по всій країні — тут можна зігрітися, підзарядити гаджети та традиційно випити теплого чаю.

Гаряче харчування та мобільні кухні

На Київщині, в Ірпені, продовжує працювати Food Train. Він уже приготував близько 15 тисяч порцій гарячої їжі для мешканців області та залізничників аварійних бригад, які щодня допомагають повертати тепло в домівки українців.

Поруч із мобільними кухнями працюють намети обігріву, де можна поїсти, випити гарячого чаю та зігрітися.

Нагадаємо, задля економії електроенергії та на вимогу уряду "Укрзалізниця" на вокзалах у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові приглушили зовнішнє освітлення.