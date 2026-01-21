Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Готівковий курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,90

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Понад 40 бригад “Укрзалізниці” з різних куточків України відновлюють тепло у Києві

Укрзалізниця
Компанія підтримує енергосистему та людей / Укрзалізниця

Понад 40 аварійних бригад “Укрзалізниці” з різних куточків України цілодобово працюють у Києві над ліквідацією наслідків обстрілів та відновленням теплопостачання. Загалом компанія впроваджує комплексну програму підтримки країни, яка включає прямий імпорт електроенергії, лагодить пошкоджені мережі та відкриває сотні пунктів обігріву у вагонах і на вокзалах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що до ремонтних робіт залучені досвідчені фахівці, багато з яких мають досвід відновлення критичної інфраструктури ще з часів енергетичної кризи в Алчевську.

Окрім ремонтів, компанія взяла на себе стратегічне завдання з розвантаження вітчизняної енергосистеми.

Щоб розвантажити українську енергосистему, "Укрзалізниця" за дорученням Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці розпочинає імпорт електроенергії.

Цієї зими компанія імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання.

Вагони та пункти незламності на рейках

Залізничники вже розгорнули 16 мобільних пунктів незламності — "Вагонів незламності". Вони працюють у Борисполі, Броварах, Фастові, Василькові та Вишневому й лише з 10 січня вже прийняли понад 5 тисяч людей.

В компанії додали, що вже 100 вагонів наразі готові до виїзду в різні регіони України, зокрема й до прифронтових населених пунктів. 

Загалом на найбільших вокзалах України діє 97 пунктів незламності. Від початку зими вони вже прийняли понад 400 тисяч людей, а з початку сильних морозів — з 9 січня 2026 року — майже 150 тисяч.

Ще близько 50 пунктів незламності працюють на невеликих вокзалах і станціях по всій країні — тут можна зігрітися, підзарядити гаджети та традиційно випити теплого чаю.

Гаряче харчування та мобільні кухні

На Київщині, в Ірпені, продовжує працювати Food Train. Він уже приготував близько 15 тисяч порцій гарячої їжі для мешканців області та залізничників аварійних бригад, які щодня допомагають повертати тепло в домівки українців.

Поруч із мобільними кухнями працюють намети обігріву, де можна поїсти, випити гарячого чаю та зігрітися.

Нагадаємо, задля економії електроенергії та на вимогу уряду "Укрзалізниця" на вокзалах у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові приглушили зовнішнє освітлення.

Автор:
Тетяна Бесараб