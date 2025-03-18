Более 5 тысяч украинцев получили ваучеры на получение новой профессии: какие специальности популярны

С начала 2025 года 5100 украинцев получили ваучеры на обучение за государственные средства и смогут получить новую специальность или специальность, которые востребованы на рынке труда. Среди самых популярных профессий и специальностей медсестра, повар, социальный рабочий, водитель.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Мы ввели ряд учебных программ, благодаря которым люди могут изменить профессию, повысить свой профессиональный уровень, получить дополнительные навыки, что позволит им стать более конкурентоспособными на рынке труда. В частности, они могут взять ваучер на обучение и овладеть одной из 155 профессий и специальностей. С начала этого года ваучеры взяли более 8 тысяч украинцев". вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Среди наиболее популярных специальностей, по которым учатся претенденты этого года, есть:

медсестринство (выдано 1397 ваучеров);

повар (400);

медицина (350);

социальный рабочий (340);

водитель (316).

По данным Минфина, в прошлом году ваучеры на обучение получили 23 тысяч украинцев, государство профинансировало их обучение на 327 млн грн. В прошлом году наибольшее количество ваучеров приняли на обучение по специальностям медсестринство, психология, дошкольное образование, медицина, а также для овладения профессиями повара, водителя, тракториста, кондитера.

Кто может получить ваучер?

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, имеющих профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не проходившие обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3 лет. В частности, это:

люди старше 45 лет, имеющие страховой стаж более 15 лет;



ветераны, участники боевых действий;

ветераны, участники боевых действий; внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;



люди, получившие ранения в результате военной агрессии или прошедшие плен.

Чтобы пройти безвозмездное переобучение, претенденты должны выбрать профессию, место обучения и подать онлайн заявку на вебсайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с бумажным заявлением и соответствующими документами (паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т.п.).

В течение 90 дней после получения в центре занятости ваучера человек должен заключить договор об учебе с учебным заведением. Сумма ваучера не может превышать 30280 грн. Если стоимость обучения более дорогая, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

Напомним, 7 марта сообщалось о том, что 4500 граждан Украины получили ваучер на безвозмездное обучение от Министерства экономики и службы занятости, чтобы овладеть новой профессией или специальностью или повысить свою квалификацию.