Понад 5 тисяч українців отримали ваучери на здобуття нової професії: які спеціальності популярні

З початку 2025 року 5100 українців отримали ваучери на навчання за державний кошт і зможуть здобути новий фах чи спеціальність, які є затребувані на ринку праці. Серед найпопулярніших професій та спеціальностей — медсестра, кухар, соціальний робітник, водій.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

"Ми запровадили низку навчальних програм, завдяки яким люди можуть змінити фах, підвищити свій професійний рівень, здобути додаткові навички, що дозволить їм стати більш конкурентоспроможними на ринку праці. Зокрема, вони можуть взяти ваучер на навчання та опанувати одну зі 155 професій та спеціальностей. З початку цього року ваучери взяли понад 5 тисяч українців. Держава профінансувала їхнє навчання на 48 млн грн", — повідомила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Серед найбільш популярних спеціальностей, за якими навчаються претенденти цього року, є:

медсестринство (видано 1397 ваучерів);

кухар (400);

медицина (350);

соціальний робітник (340);

водій (316).

За даними Мінфіну, минулого року ваучери на навчання отримали 23 тисячі українців, держава профінансувала їхнє навчання на 327 млн грн. Торік найбільшу кількість ваучерів взяли на навчання за спеціальностями медсестринство, психологія, дошкільна освіта, медицина, а також для опанування професій кухаря, водія, тракториста, кондитера.

Хто може отримати ваучер?

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3 років. Зокрема, це:

люди віком старше 45 років, які мають страховий стаж понад 15 років;



ветерани, учасники бойових дій;

ветерани, учасники бойових дій; внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;



люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії або пройшли полон.

Щоб пройти безоплатне перенавчання, претенденти мають обрати професію, місце навчання та подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із паперовою заявою та відповідними документами (паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Впродовж 90 днів після отримання в центрі зайнятості ваучера людина має укласти договір про навчання із закладом освіти. Сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Нагадаємо, 7 березня повідомлялося про те, що 4500 громадян України отримали ваучер на безоплатне навчання від Міністерства економіки та служби зайнятості, щоб опанувати нову професію чи спеціальність або підвищити свою кваліфікацію.