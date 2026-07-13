Более $530 млрд: Южная Корея готовит рекордный бюджет благодаря буму на ИИ-чипы

Южная Корея планирует сформировать рекордный государственный бюджет на 2027 фискальный год, объем расходов которого превысит 800 триллионов вон (свыше 530,97 млрд долларов). Главным двигателем увеличения госбюджета стал стремительный рост налоговых поступлений от полупроводниковой индустрии и сектора искусственного интеллекта, переживающих глобальный бум.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Для сравнения, текущий годовой план расходов страны составляет 727,9 триллиона вон. По словам министра бюджета Пак Хон Кина, финансирование новой рекордной суммы будет обеспечиваться как благодаря сверхприбылям от технологического сектора, так и из-за глубокой оптимизации уже действующих государственных программ.

"Мегапроекты" и реструктуризация расходов

Президент Южной Кореи Ли Чже Мён подчеркнул, что государство использует все имеющиеся ресурсы, чтобы частные и корпоративные инвестиции в стране реализовывались четко по графику, ведь настал решающий момент для завоевания глобального лидерства в сфере ИИ.

Правительство определило ключевые фискальные приоритеты, которые получат максимальное финансирование:

Производство и разработка чипов;

Инфраструктура дата-центров для ИИ;

Физический искусственный интеллект (робототехника и автономные системы).

При этом Сеул не собирается полагаться исключительно на высокие налоговые сборы. Министерство бюджета готовит масштабную реструктуризацию действующих расходов на сумму около 50 триллионов вон, что вдвое превышает объемы сокращений в прошлом году. Под пересмотр и сокращение попадут неэффективные государственные программы, а также ряд обязательных и дискреционных статей расходов.

Кроме того, правительство планирует запустить специальный фонд будущего реагирования. Туда будут направлять налоговые поступления, превышающие долгосрочные тренды, а накопленные средства будут инвестировать в четыре стратегические сферы: поддержку молодежи, новые драйверы экономического роста, развитие регионов и выращивание талантов.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея инвестирует почти триллион долларов в чипы и ИИ. В рамках этой инициативы страна запускает долгосрочную программу в размере не менее 880 млрд долларов, направленную на развитие масштабных полупроводниковых кластеров и новейшей робототехники.