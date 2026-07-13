Понад $530 млрд: Південна Корея готує рекордний бюджет завдяки буму на ШІ-чипи

Південна Корея планує сформувати рекордний державний бюджет на 2027 фіскальний рік, обсяг видатків якого перевищить 800 трильйонів вон (понад 530,97 млрд доларів). Головним рушієм збільшення держбюджету стало стрімке зростання податкових надходжень від напівпровідникової індустрії та сектору штучного інтелекту, що переживають глобальний бум.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Для порівняння, поточний річний план видатків країни становить 727,9 трильйона вон. За словами міністра бюджету Пак Хон Кина, фінансування нової рекордної суми забезпечуватиметься як завдяки надприбуткам від технологічного сектору, так і через глибоку оптимізацію вже чинних державних програм.

"Мегапроєкти" та реструктуризація видатків

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон наголосив, що держава використає всі наявні ресурси, аби приватні та корпоративні інвестиції в країні реалізовувалися чітко за графіком, адже настав вирішальний момент для завоювання глобального лідерства у сфері ШІ.

Уряд визначив ключові фіскальні пріоритети, які отримають максимальне фінансування:

Виробництво та розробка чипів;

Інфраструктура дата-центрів для ШІ;

Фізичний штучний інтелект (робототехніка та автономні системи).

При цьому Сеул не збирається покладатися виключно на високі податкові збори. Міністерство бюджету готує масштабну реструктуризацію чинних видатків на суму близько 50 трильйонів вон, що вдвічі перевищує обсяги скорочень минулого року. Під перегляд та скорочення потраплять неефективні державні програми, а також низка обов'язкових та дискреційних статей витрат.

Крім того, уряд планує запустити спеціальний "Фонд майбутнього реагування". Туди спрямовуватимуть податкові надходження, які перевищують довгострокові тренди, а накопичені кошти інвестуватимуть у чотири стратегічні сфери: підтримку молоді, нові драйвери економічного зростання, розвиток регіонів та вирощування талантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея інвестує майже трильйон доларів у чипи та ШІ. У межах цієї ініціативи країна запускає довгострокову програму обсягом щонайменше 880 млрд доларів, спрямовану на розбудову масштабних напівпровідникових кластерів та новітньої робототехніки.