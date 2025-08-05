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Более 75 млн грн и 20 самолетов изъято по делу об уклонении от налогов авиакомпаниями
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило и изъяло имущество украинских авиакомпаний, должностные лица которых подозреваются в выплате зарплат летному составу в конвертах с целью уклонения от налогов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение АРМА.
Налоговые махинации авиакомпаний
АРМА обнаружила имущество украинских авиакомпаний, руководители которых подозреваются в уклонении от уплаты налогов из-за выплат зарплат летному персоналу "в конвертах".
В ходе розыска было обнаружено:
- 20 самолетов;
- свыше 75 млн. гривен на банковских счетах;
- корпоративные права на сумму более 3 млн. гривен;
- автомобили.
Эти мероприятия проводятся в рамках расследования налоговых правонарушений в сфере авиации.
Напомним, АРМА в 2025 году уже перечислило в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.