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Понад 75 млн грн і 20 літаків вилучено у справі про ухилення від податків авіакомпаніями
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило та вилучило майно українських авіакомпаній, службові особи яких підозрюються у виплаті зарплат льотному складу “в конвертах” з метою ухилення від податків.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення АРМА.
Податкові махінації авіакомпаній
АРМА виявила майно українських авіакомпаній, керівники яких підозрюються в ухиленні від сплати податків через виплату зарплат льотному персоналу "в конвертах".
Під час розшуку було виявлено:
- 20 літаків;
- понад 75 млн гривень на банківських рахунках;
- корпоративні права на суму понад 3 млн гривень;
- автомобілі.
Ці заходи проводяться у межах розслідування податкових правопорушень у авіаційній сфері.
Нагадаємо, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.