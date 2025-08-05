Понад 75 млн грн і 20 літаків вилучено у справі про ухилення від податків авіакомпаніями

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило та вилучило майно українських авіакомпаній, службові особи яких підозрюються у виплаті зарплат льотному складу “в конвертах” з метою ухилення від податків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення АРМА.

Податкові махінації авіакомпаній

АРМА виявила майно українських авіакомпаній, керівники яких підозрюються в ухиленні від сплати податків через виплату зарплат льотному персоналу "в конвертах".

Під час розшуку було виявлено:

20 літаків;

понад 75 млн гривень на банківських рахунках;

корпоративні права на суму понад 3 млн гривень;

автомобілі.

Ці заходи проводяться у межах розслідування податкових правопорушень у авіаційній сфері.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.