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Понад 75 млн грн і 20 літаків вилучено у справі про ухилення від податків авіакомпаніями

гривні
АРМА знайшло майно авіакомпаній, які ухилялися від сплати податків / Depositphotos

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило та вилучило майно українських авіакомпаній, службові особи яких підозрюються у виплаті зарплат льотному складу “в конвертах” з метою ухилення від податків. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення АРМА.

Податкові махінації авіакомпаній

АРМА виявила майно українських авіакомпаній, керівники яких підозрюються в ухиленні від сплати податків через виплату зарплат льотному персоналу "в конвертах".

Під час розшуку було виявлено:

  • 20 літаків;
  • понад 75 млн гривень на банківських рахунках;
  • корпоративні права на суму понад 3 млн гривень;
  • автомобілі.

Ці заходи проводяться у межах розслідування податкових правопорушень у авіаційній сфері.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Автор:
Ольга Опенько