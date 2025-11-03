Более 8% работников ЕС находятся на грани бедности – Евростат

В 2024 году 8,2% работающих в Европейском Союзе оказались под угрозой бедности. Риск был выше среди мужчин (9%) по сравнению с женщинами (7,3%).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию Евростата.

Публикация включает широкий спектр тем: распределение доходов, неравенство, интенсивность труда, уход за детьми, здоровье, инвалидность и дискриминацию.

Риск бедности касается не только безработных или живущих в домохозяйствах с низкой интенсивностью труда. Среди работающих в ЕС доля лиц под угрозой бедности была 7,3% среди женщин и 9,0% среди мужчин.

Среди стран ЕС самый высокий показатель риска бедности среди работающих наблюдался в Люксембурге – 13,4%, а самый низкий – в Финляндии, 2,8%. В 22 странах ЕС риск бедности был выше среди мужчин, чем среди женщин, с наибольшей гендерной разницей в Румынии – 8,1 п.п.

В Германии показатели для обоих полов были одинаковые, а в Чехии, Латвии, Кипре и Люксембурге риск был выше для женщин.

Эти данные подчеркивают, что даже работники могут оказаться под угрозой бедности, и это явление зависит от страны и гендера, что важно учитывать при формировании политики социальной защиты.

Добавим, что тенденция замедления рынка труда, которая уже некоторое время наблюдается в Западной Европе, дошла и до Польши. Компании стали осторожнее в формировании кадровой политики: сроки рассмотрения резюме кандидатов выросли, а темпы найма заметно замедлились.