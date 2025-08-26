Рабочая неделя в ЕС: в каких странах люди чаще всего работают сверхурочно

В 2024 году 6,6% занятых в Евросоюзе работали сверхурочно, то есть 49 часов в неделю или больше. Этот показатель снижается: еще в 2014 году он составил 9,8%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.

В каких странах работают больше всего?

Среди стран ЕС самая высокая доля работающих сверхурочно зафиксирована в Греции (12,4%), на Кипре (10,0%) и во Франции (9,9%). Меньше всего — в Болгарии (0,4%), Латвии (1,0%) и Литве (1,4%).

Доля самозанятых, работающих сверхурочно (27,5% от общего количества самозанятых), была выше, чем доля наемных работников (3,4% от общего количества наемных работников).

Из всех профессиональных групп, согласно определению Международной стандартной классификации занятий (МСКЗ), продолжительный рабочий день наиболее распространен среди квалифицированных работников сельского, лесного и рыбного хозяйства (26,2% всех занятых в этой профессиональной группе) и менеджеров (21,1%).

Стоит отметить, что в Украине продолжительность рабочей недели составляет 40 часов (пять дней и два выходных). Однако в условиях военного положения продолжительность рабочей недели может быть увеличена до 60 часов для работников на объектах критической инфраструктуры.

Напомним, почти 60% предпринимателей преимущественно положительно относятся к идее четырехдневной рабочей недели .

В Государственной службе занятости заявили, что в условиях военного положения введение четырехдневной рабочей недели в Украине не рассматривается. В настоящее время рынок труда адаптирован к военным потребностям .