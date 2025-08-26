Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Наличный курс:

USD

41,40

41,31

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рабочая неделя в ЕС: в каких странах люди чаще всего работают сверхурочно

женщины, мужчина, ноутбук
В ЕС люди часто работают сверхурочно. / Freepik

В 2024 году 6,6% занятых в Евросоюзе работали сверхурочно, то есть 49 часов в неделю или больше. Этот показатель снижается: еще в 2014 году он составил 9,8%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.

В каких странах работают больше всего?

Фото 2 — Рабочая неделя в ЕС: в каких странах люди чаще всего работают сверхурочно

Среди стран ЕС самая высокая доля работающих сверхурочно зафиксирована в Греции (12,4%), на Кипре (10,0%) и во Франции (9,9%). Меньше всего — в Болгарии (0,4%), Латвии (1,0%) и Литве (1,4%).

Фото 3 — Рабочая неделя в ЕС: в каких странах люди чаще всего работают сверхурочно

Доля самозанятых, работающих сверхурочно (27,5% от общего количества самозанятых), была выше, чем доля наемных работников (3,4% от общего количества наемных работников).

Из всех профессиональных групп, согласно определению Международной стандартной классификации занятий (МСКЗ), продолжительный рабочий день наиболее распространен среди квалифицированных работников сельского, лесного и рыбного хозяйства (26,2% всех занятых в этой профессиональной группе) и менеджеров (21,1%).

Стоит отметить, что в Украине продолжительность рабочей недели составляет 40 часов (пять дней и два выходных). Однако в условиях военного положения продолжительность рабочей недели может быть увеличена до 60 часов для работников на объектах критической инфраструктуры.

Напомним, почти 60% предпринимателей преимущественно положительно относятся к идее четырехдневной рабочей недели .

В Государственной службе занятости заявили, что в условиях военного положения введение четырехдневной рабочей недели в Украине не рассматривается. В настоящее время рынок труда адаптирован к военным потребностям .

Автор:
Татьяна Ковальчук