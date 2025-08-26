Робочий тиждень в ЄС: в яких країнах люди найчастіше працюють понаднормово

У 2024 році 6,6% зайнятих у Євросоюзі працювали понаднормово, тобто 49 годин на тиждень або більше. Цей показник знижується: ще у 2014 році він становив 9,8%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату.

У яких країнах працюють найбільше?

Серед країн ЄС найвища частка працівників, які працюють понаднормово зафіксована у Греції (12,4%), на Кіпрі (10,0%) та у Франції (9,9%). Найменше — у Болгарії (0,4%), Латвії (1,0%) та Литві (1,4%).

Частка самозайнятих, які працюють понаднормово (27,5% від загальної кількості самозайнятих), була вищою, ніж частка найманих працівників (3,4% від загальної кількості найманих працівників).

З усіх професійних груп, згідно з визначенням Міжнародної стандартної класифікації занять (МСКЗ), тривалий робочий день найбільш поширений серед кваліфікованих працівників сільського, лісового та рибного господарства (26,2% усіх зайнятих у цій професійній групі) та менеджерів (21,1%).

Варто зазначити, що в Україні тривалість робочого тижня становить 40 годин (п'ять днів та двома вихідними). Проте, в умовах воєнного стану тривалість робочого тижня може бути збільшена до 60 годин для працівників на об'єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, майже 60% підприємців переважно позитивно ставляться до ідеї чотириденного робочого тижня.

У Державній службі зайнятості заявили, що в умовах воєнного стану запровадження чотириденного робочого тижня в Україні не розглядається. Наразі ринок праці адаптований до військових потреб.