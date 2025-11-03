Торік понад 8% працівників ЄС перебували на межі бідності – Євростат

У 2024 році 8,2% працюючих людей у Європейському Союзі опинилися під загрозою бідності. Ризик був вищим серед чоловіків (9%) порівняно з жінками (7,3%).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Євростату.

Публікація охоплює широкий спектр тем: розподіл доходів, нерівність, інтенсивність праці, догляд за дітьми, здоров’я, інвалідність та дискримінацію.

Ризик бідності стосується не лише безробітних або тих, хто живе в домогосподарствах з низькою інтенсивністю праці. Серед працюючих у ЄС частка осіб на межі бідності була 7,3% серед жінок та 9,0% серед чоловіків.

Серед країн ЄС найвищий показник ризику бідності серед працюючих спостерігався в Люксембурзі — 13,4%, а найнижчий — у Фінляндії, 2,8%. У 22 країнах ЄС ризик бідності був вищим серед чоловіків, ніж серед жінок, з найбільшою гендерною різницею в Румунії — 8,1 п.п.

У Німеччині показники для обох статей були однакові, а у Чехії, Латвії, Кіпрі та Люксембурзі ризик був вищим для жінок.

Ці дані підкреслюють, що навіть працівники можуть опинятися під загрозою бідності, і це явище залежить від країни та гендеру, що важливо враховувати при формуванні політики соціального захисту.

