Более 8 тысяч судов воспользовались украинским зерновым коридором

За более чем два с половиной года работы украинским морским (зерновым) коридором воспользовались уже более 8 тысяч судов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает "Укринформ".

Как морской коридор помог восстановить экспорт

Это позволило возобновить экспорт морем и по отдельным видам продукции вернуться к довоенным объемам поставок.

По его словам, морской коридор непрерывно функционирует уже более двух с половиной лет и за это время стал одним из ключевых элементов обеспечения украинского экспорта.

Плетенчук подчеркнул, что для Украины морские перевозки остаются основным каналом экспорта. Открытый и независящий от сухопутных границ морской маршрут позволяет государству поддерживать внешнюю торговлю и проводить самостоятельную экономическую политику даже в условиях полномасштабной войны.

Он подчеркнул, что безопасное прохождение гражданских судов стало возможным благодаря работе Военно-Морских сил и других составляющих сил обороны Украины, обеспечивающих функционирование морского коридора.

По словам пресс-секретаря ВМС, эффективная работа этого маршрута уже дала ощутимые результаты: по отдельным категориям продукции украинские экспортеры смогли восстановить объемы поставок до уровня, который был до начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, Министерство развития общин и территорий Украины завершило предварительный отбор участников конкурса на концессию Первого и контейнерного терминалов морского порта "Черноморск". Этот проект претендует на статус самой большой инвестиции в истории украинских портов и должен привлечь сотни миллионов долларов.