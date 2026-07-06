Понад 8 тисяч суден скористалися українським зерновим коридором

За понад два з половиною роки роботи українським морським (зерновим) коридором скористалися вже понад 8 тисяч суден.

Як пише Delo.ua, про це інформує речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє "Укрінформ".

Як морський коридор допоміг відновити експорт

Це дало змогу відновити експорт морем і за окремими видами продукції повернутися до довоєнних обсягів поставок.

За його словами, морський коридор безперервно функціонує вже понад два з половиною роки й за цей час став одним із ключових елементів забезпечення українського експорту.

Плетенчук наголосив, що для України морські перевезення залишаються основним каналом експорту. Відкритий і незалежний від сухопутних кордонів морський маршрут дозволяє державі підтримувати зовнішню торгівлю та проводити самостійну економічну політику навіть в умовах повномасштабної війни.

Він підкреслив, що безпечне проходження цивільних суден стало можливим завдяки роботі Військово-Морських сил та інших складових Сил оборони України, які забезпечують функціонування морського коридору.

За словами речника ВМС, ефективна робота цього маршруту вже дала відчутні результати: за окремими категоріями продукції українські експортери змогли відновити обсяги поставок до рівня, який був до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій України завершило попередній відбір учасників конкурсу на концесію Першого та контейнерного терміналів морського порту "Чорноморськ". Цей проєкт претендує на статус найбільшої інвестиції в історії українських портів і має залучити сотні мільйонів доларів.