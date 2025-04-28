Болгария продала облигации на рекордные 4 млрд евро: какие причины

Болгария продала облигации на общую сумму 4 млрд евро (4,5 млрд долларов США), что стало самой большой в ее истории продажей еврооблигаций за один день. Операция по продаже была проведена для финансирования бюджетного дефицита в рамках подготовки перехода страны на валюту ЕС.

Об этом сообщает Вloomberg, ссылаясь на собственные источники.

По словам инсайдера, в понедельник, 28 апреля, Болгария установила цену сделки в размере 2,25 млрд евро по 9-летним облигациям и 1,75 млрд евро по 13-летним ценным бумагам.

Правительство премьер-министра Розена Желязкова стремится обеспечить финансирование своего бюджетного дефицита, установленного на уровне 3% объема производства в текущем году, а также увеличить капитал государственных компаний. Законопроект о бюджете позволяет кабинету министров взять новый долг в размере до 18,9 млрд левов (11 млрд долларов) в виде местных и международных продаж. Он уже продал 1,8 млрд. левов ценных бумаг на местном рынке.

В последний раз Болгария предлагала облигации на международных рынках в августе 2024 года. Тогда была продана рекордная сумма $4,8 млрд в комбинированном соглашении, номинированном в евро и долларах.

Имея одно из самых низких в Европейском союзе соотношения долга к ВВП, Болгария ожидает в июне 2025 положительной оценки Европейского центрального банка и Европейской комиссии. Это может открыть ей путь к введению евро в начале следующего года. Затяжной политический кризис за последние четыре года задержал принятие решения по введению евровалюты и привел к увеличению бюджетного дефицита.

Напомним, в ряд Болгарии подписал контракт с транснациональной корпорацией Shell и подписала контракт на разведку нефти и газа на месторождении в Черном море. Страна Евросоюза стремится диверсифицировать свои поставки газа и найти более дешевые источники топлива.