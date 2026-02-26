Больницы, протезы, рабочие места: как Украина становится доступной всем гражданам

Сегодня, 26 февраля, состоялось первое в этом году заседание Совета по безбарьерности с участием первой леди Елены Зеленской. В центре внимания — практические шаги по созданию доступной среды в Украине, включая реформу протезирования, развитие больниц сестринского ухода и стимулирование трудоустройства людей с инвалидностью.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Новые реформы для людей с инвалидностью

Совет стал постоянной площадкой для обсуждения политик и системных решений, которые делают безбарьерность ощутимым для каждого украинца, а не только фиксированным в цифрах.

Основные решения, принятые накануне правительством:

Реформа протезирования и дорожная карта на 2026 год

Создается единственный непрерывный маршрут для пациентов – от медицинской помощи до получения протеза, обучения его использованию и сопровождению. Услуги будут цифровизированы, их качество повышено, а национальное производство протезов – прозрачное и доступное.

Новая модель больниц сестринского ухода

Вводятся стандарты помощи, требования безбарьерности и интеграции с реабилитационными услугами. Первый пилотный проект – больница сестринского ухода во Львове, которая будет совмещать паллиативную, реабилитационную и психосоциальную помощь и подготовку специалистов.

Стимулирование трудоустройства людей с инвалидностью

От штрафов к стимулам: новый механизм поощряет создавать рабочие места для людей с инвалидностью и привлекать их к оплачиваемому труду наравне с другими. Внедряется прозрачная система расчета взносов, обеспечивающая справедливые правила для бизнеса.

Посла безбарьерности

По меморандуму с министерствами они помогают распространять информацию о доступности. Среди послов - герой Украины Дмитрий Финашин, капитан ВСУ Кристина Санина, менеджер развития женского футбола Ольга Бенда, оперный певец Юрий Иваскевич.

"Безбарьерность должна стать стандартом во всех областях жизни. Уровни возможности и уважение к каждому человеку являются основой сильного и справедливого государства" - подытожила Свириденко.

Напомним, за последние три года увеличилось количество подходящих для людей с инвалидностью вакансий. В декабре 2025 года по сравнению с июлем 2022 года их количество выросло втрое.