Лікарні, протези, робочі місця: як Україна стає доступною для всіх громадян

Сьогодні, 26 лютого, відбулося перше в цьому році засідання Ради безбар’єрності за участі першої леді Олени Зеленської. У центрі уваги - практичні кроки для створення доступного середовища в Україні, включно з реформою протезування, розвитком лікарень сестринського догляду та стимулюванням працевлаштування людей з інвалідністю.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нові реформи для людей з інвалідністю

Рада стала постійним майданчиком для обговорення політик і системних рішень, які роблять безбар’єрність відчутною для кожного українця, а не лише фіксованою у цифрах.

Основні рішення, ухвалені напередодні урядом:

Реформа протезування та Дорожня карта на 2026 рік

Створюється єдиний безперервний маршрут для пацієнтів — від медичної допомоги до отримання протеза, навчання його використанню та супроводу. Послуги будуть цифровізовані, їх якість підвищена, а національне виробництво протезів — прозоре і доступне.

Нова модель лікарень сестринського догляду

Запроваджуються стандарти допомоги, вимоги безбар’єрності та інтеграція з реабілітаційними послугами. Перший пілотний проєкт — лікарня сестринського догляду у Львові, що поєднуватиме паліативну, реабілітаційну та психосоціальну допомогу та підготовку фахівців.

Стимулювання працевлаштування людей з інвалідністю

Від штрафів до стимулів: новий механізм заохочує створювати робочі місця для людей з інвалідністю та залучати їх до оплачуваної праці на рівні з іншими. Впроваджується прозора система розрахунку внесків, що забезпечує справедливі правила для бізнесу.

Амбасадори безбар’єрності

За меморандумом з міністерствами вони допомагають поширювати інформацію про доступність. Серед амбасадорів - герой України Дмитро Фінашин, капітан ЗСУ Крістіна Саніна, менеджерка розвитку жіночого футболу Ольга Бенда, оперний співак Юрій Іваськевич.

"Безбар’єрність має стати стандартом у всіх сферах життя. Рівні можливості і повага до кожної людини є основою сильної і справедливої держави" - підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, за останні три роки побільшало вакансій, які підходять для людей з інвалідністю. У грудні 2025 ророку, порівняно з липнем 2022 року, їхня кількість зросла втричі.