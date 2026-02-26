- Категорія
Лікарні, протези, робочі місця: як Україна стає доступною для всіх громадян
Сьогодні, 26 лютого, відбулося перше в цьому році засідання Ради безбар’єрності за участі першої леді Олени Зеленської. У центрі уваги - практичні кроки для створення доступного середовища в Україні, включно з реформою протезування, розвитком лікарень сестринського догляду та стимулюванням працевлаштування людей з інвалідністю.
Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Нові реформи для людей з інвалідністю
Рада стала постійним майданчиком для обговорення політик і системних рішень, які роблять безбар’єрність відчутною для кожного українця, а не лише фіксованою у цифрах.
Основні рішення, ухвалені напередодні урядом:
- Реформа протезування та Дорожня карта на 2026 рік
Створюється єдиний безперервний маршрут для пацієнтів — від медичної допомоги до отримання протеза, навчання його використанню та супроводу. Послуги будуть цифровізовані, їх якість підвищена, а національне виробництво протезів — прозоре і доступне.
- Нова модель лікарень сестринського догляду
Запроваджуються стандарти допомоги, вимоги безбар’єрності та інтеграція з реабілітаційними послугами. Перший пілотний проєкт — лікарня сестринського догляду у Львові, що поєднуватиме паліативну, реабілітаційну та психосоціальну допомогу та підготовку фахівців.
- Стимулювання працевлаштування людей з інвалідністю
Від штрафів до стимулів: новий механізм заохочує створювати робочі місця для людей з інвалідністю та залучати їх до оплачуваної праці на рівні з іншими. Впроваджується прозора система розрахунку внесків, що забезпечує справедливі правила для бізнесу.
- Амбасадори безбар’єрності
За меморандумом з міністерствами вони допомагають поширювати інформацію про доступність. Серед амбасадорів - герой України Дмитро Фінашин, капітан ЗСУ Крістіна Саніна, менеджерка розвитку жіночого футболу Ольга Бенда, оперний співак Юрій Іваськевич.
"Безбар’єрність має стати стандартом у всіх сферах життя. Рівні можливості і повага до кожної людини є основою сильної і справедливої держави" - підсумувала Свириденко.
Нагадаємо, за останні три роки побільшало вакансій, які підходять для людей з інвалідністю. У грудні 2025 ророку, порівняно з липнем 2022 року, їхня кількість зросла втричі.