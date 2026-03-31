Большая дальность и защищенная связь: в Украине протестовали новое поколение бомберов (ФОТО)

В Министерстве обороны протестовали новое поколение украинских беспилотных бомбардировщиков. 18 инженерных команд представили свои решения задачи по увеличению вражеских потерь до -50 000 человек в месяц.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, бомберы – это украинская инновация, которая стала незаменимым оружием на поле боя. Они уничтожают пехоту, технику, укрепление и помогают логистике на передовой.

"Новое поколение бомберов - это большая дальность, более высокая грузоподъемность, защищенная связь и возможность управлять с безопасных позиций", - подчеркнул Федоров.

Что испытали?

В тестах приняли участие 18 команд, разрабатывающих решения под конкретные задачи фронта.

Малые бомберы – быстрые и маневренные, способны переносить несколько килограммов и эффективно работать по пехоте и легкой технике.

Тяжелые бомберы – с нагрузкой в десятки килограммов, для поражения тяжелой техники, укреплений и выполнения логистических миссий.

Каждый борт проходил проверку: 20 км под действием РЭБ, поражение цели и возврат назад. Фокус – устойчивая и защищенная связь, которая создает возможности работать на больших расстояниях.

"По результатам тестирований уже есть разработки, готовые к работе в сложных условиях. Следующий шаг – испытание на боевых, масштабирование эффективных решений и их поставка на фронт", – рассказал министр.

Напомним, в Украине завершили внедрение цифровой системы управления беспилотниками Mission Control во всех корпусах и группировках войск. Масштабирование решения, являющегося частью экосистемы DELTA, удалось реализовать всего за два месяца.