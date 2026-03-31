Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,77

EUR

50,75

50,50

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Большая дальность и защищенная связь: в Украине протестовали новое поколение бомберов (ФОТО)

тестирование бомберов
Минобороны тестирует новое поколение дронов-бомберов с защищенной связью и увеличенной дальностью / Минобороны

В Министерстве обороны протестовали новое поколение украинских беспилотных бомбардировщиков. 18 инженерных команд представили свои решения задачи по увеличению вражеских потерь до -50 000 человек в месяц.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, бомберы – это украинская инновация, которая стала незаменимым оружием на поле боя. Они уничтожают пехоту, технику, укрепление и помогают логистике на передовой.

"Новое поколение бомберов - это большая дальность, более высокая грузоподъемность, защищенная связь и возможность управлять с безопасных позиций", - подчеркнул Федоров.

Что испытали?

В тестах приняли участие 18 команд, разрабатывающих решения под конкретные задачи фронта.

Малые бомберы – быстрые и маневренные, способны переносить несколько килограммов и эффективно работать по пехоте и легкой технике.

Тяжелые бомберы – с нагрузкой в десятки килограммов, для поражения тяжелой техники, укреплений и выполнения логистических миссий.

Каждый борт проходил проверку: 20 км под действием РЭБ, поражение цели и возврат назад. Фокус – устойчивая и защищенная связь, которая создает возможности работать на больших расстояниях.

"По результатам тестирований уже есть разработки, готовые к работе в сложных условиях. Следующий шаг – испытание на боевых, масштабирование эффективных решений и их поставка на фронт", – рассказал министр.

Напомним, в Украине завершили внедрение цифровой системы управления беспилотниками Mission Control во всех корпусах и группировках войск. Масштабирование решения, являющегося частью экосистемы DELTA, удалось реализовать всего за два месяца.

Автор:
Светлана Манько